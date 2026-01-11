È morto a 78 anni Bob Weir, chitarrista e cofondatore dei Grateful Dead. L’artista si è spento per complicazioni polmonari dopo aver affrontato un tumore. La scorsa estate era tornato sul palco a San Francisco per celebrare i 60 anni della band. Decisivo, a 16 anni, l’incontro con Jerry Garcia che diede origine a una delle avventure più libere e visionarie della storia del rock

È morto Bob Weir, chitarrista e cantautore statunitense, tra i fondatori della leggendaria band rock Grateful Dead. Aveva 78 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato pubblicato sui suoi canali ufficiali: Weir si è spento serenamente, circondato dai suoi cari, per complicazioni polmonari, dopo aver affrontato con coraggio un tumore diagnosticato nel luglio 2025.

Secondo quanto riferito, nonostante la malattia, Weir era tornato sul palco la scorsa estate a Golden Gate Park, a San Francisco, per tre serate-evento dedicate ai 60 anni dei Grateful Dead. Concerti intensi e luminosi, che la famiglia ha definito “non addii, ma regali”: l’ennesima prova di resilienza di un artista che ha scelto di suonare fino all’ultimo, secondo la propria volontà.