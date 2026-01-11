4 Ristoranti, chef Borghese sulle colline marchigiane. Anticipazioni

Nei dintorni di Macerata, incantevoli borghi antichi come Montecassiano e Treia si alternano a distese di girasoli colorati e poi scendono fino a Recanati, la celebre cittadina che ha dato i natali al poeta Giacomo Leopardi. Nel nuovo episodio della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia a completare questo idillio non può che essere la buona cucina, tramandata di generazione in generazione. Qui ogni piatto – come i vincisgrassi, il coniglio in porchetta e la crescia - racconta il forte legame con la terra, tra prodotti dell’orto a km 0, ingredienti stagionali e ricette contadine gustose e nutrienti. Nell’entroterra maceratese i ristoratori si dividono tra chi rinnova le ricette di un tempo con nuove tecniche e chi rimane fedele al sapere delle nonne. Oggi, infatti, non è facile proporre ancora una cucina così radicata nella vita di campagna e dunque allo chef Alessandro Borghese spetterà un compito tutt’altro che semplice: eleggere il miglior ristorante di cucina contadina del maceratese .

Dove lo sguardo si perde tra colline verdeggianti, borghi medievali e tramonti suggestivi verso… L’Infinito di leopardiana memoria: è la provincia di Macerata la quarta tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , un angolo di campagna nelle Marche in cui il tempo sembra essersi fermato. Nella puntata di domenica 11 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , lo chef Alessandro Borghese percorrerà le colline marchigiane con il suo iconico van per indagare le origini antiche di una cucina profondamente legata al mondo contadino.

I 4 locali in gara sono "L'infinito a tavola" di Jacopo; "Osteria Poesia a Tavola Macelleria" di Mirko; "Country House I Gelsi" di Francesca e "Taverna San Nicolò" di Alessio.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, con una caratteristica o un aspetto in comune, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati dallo chef Borghese, che per prima cosa si occupa di ispezionare attentamente la cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, tematico di quella particolare puntata e rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto. Nella provincia di Macerata i riflettori non possono che essere puntati sul ragù di papera, indiscusso protagonista delle domeniche in famiglia, delle feste e delle occasioni speciali. Accompagnato da diversi tipi di pasta come pappardelle, gnocchi o tagliatelle, questo piatto tradizionale è preparato con passata di pomodoro, olio, cipolla, sedano, carota e rosmarino, tutti ingredienti della vita contadina che riflettono l’amore che i marchigiani provano per la loro terra.

Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non tornano a riunirsi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve un contributo economico da investire nella propria attività.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno per creare una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

L’undicesimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” non accenna a fermarsi e dopo la provincia di Macerata continuerà a percorrere tutta la penisola passando per il Litorale romano, le pendici dell’Etna, Pisa, il Gran Sasso, Taranto, la provincia di Modena, Reggio Calabria e Torino.