La Valle dei Sorrisi, in esclusiva su Sky il film con Riondino

Arriva su Sky Cinema La Valle dei Sorrisi, il nuovo film di Paolo Strippoli con Michele Riondino, pronto a debuttare mercoledì 18 marzo alle 21:15. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand (anche in 4K), il film promette tensione e mistero tra le ombre di una comunità isolata

Prodotto da Vision Distribution, Fandango e Nightswim con Spok in collaborazione con Sky, il film è tratto dal soggetto L’angelo infelice vincitore del Premio Solinas 2019 di Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone, che firmano insieme anche la sceneggiatura.

È in arrivo domani in esclusiva su Sky Cinema La Valle dei Sorrisi, il nuovo film di Paolo Strippoli con Michele Riondino, che esordirà mercoledì 18 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

la trama ed il cast

Dopo essersi fatto notare con il thriller soprannaturale Piove, ne La Valle dei Sorrisi Strippoli torna a esplorare le zone d’ombra dell’animo umano con un racconto inquietante ambientato in una comunità isolata di montagna, collocandosi nel solco del nuovo folk horror italiano, dove il perturbante nasce da dinamiche sociali, rituali collettivi e paure profonde. Protagonista del film è Michele Riondino, nei panni di Sergio Rossetti, un insegnante arrivato in un remoto paese alpino per lasciarsi alle spalle un passato difficile. Attorno a lui ruota una comunità apparentemente perfetta interpretata da Paolo Pierobon, Romana Maggiora Vergano, Sergio Romano, Anna Bellato, Sandra Toffolatti e Roberto Citran, insieme al giovane Giulio Feltri, qui al suo debutto sul grande schermo. Il risultato è un thriller carico di tensione che mescola mistero, ritualità e dinamiche di gruppo, mettendo in scena il lato più oscuro del bisogno umano di felicità.

SINOSSI

Remis è un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. I suoi abitanti sono tutti insolitamente felici. Sembra la destinazione perfetta per il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti, tormentato da un passato misterioso. Grazie all’incontro con Michela, la giovane proprietaria della locanda del paese, il professore scopre che dietro questa apparente serenità, si cela un inquietante rituale: una notte a settimana, gli abitanti si radunano per abbracciare Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Il tentativo di Sergio di salvare il giovane risveglierà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano l'angelo di Remis.

Sky Exclusive La Valle dei Sorrisi, mercoledì 18 marzo in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.