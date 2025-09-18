La valle dei sorrisi, l’horror visionario di Strippoli. La recensione

È uscito al cinema La valle dei sorrisi, horror italiano di Paolo Strippoli presentato a Venezia 82 e già tra i film più attesi della stagione. Con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Paolo Pierobon, la pellicola mescola atmosfere gotiche e paure moderne in un racconto perturbante: in un villaggio che sembra felice, un ragazzo assorbe il dolore di tutti mentre la comunità cela il proprio lato più oscuro dietro sorrisi innaturali

La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 82 e ora al cinema in Italia, è un horror adulto e perturbante che intreccia gotico, politica e poesia. La pellicola impone fin dall’apertura una domanda semplice e feroce: quanto siamo disposti a lasciare che il dolore venga nascosto — delegato, anestetizzato, messo in vendita come una felicità di facciata? Strippoli risponde con immagini nette, rituali notturni e un’allegoria che parla al presente digitale e sociale: i sorrisi forzati diventano specchi rotti in cui si riflettono ferite mai rimarginate.

La parabola del “santo bambino” e del “maestro ferito” diventa così il cuore pulsante di un horror italiano che non rinuncia all’allegoria. Strippoli piega la materia gotica a una riflessione sul presente: quanto siamo disposti a sacrificare pur di mostrare una felicità di facciata? Quanto è autentico un sorriso che nasconde la disperazione? In tempi dominati dai social e dalla vetrina permanente delle nostre vite, La valle dei sorrisi diventa specchio e denuncia, trasformando l’horror in lente critica sul nostro quotidiano.

Remis è un paesino incastonato tra le montagne, isolato come una favola nera e lontano da ogni tempo. I suoi abitanti sembrano sempre sorridenti, immuni alla fatica, al dolore e alla sofferenza. Una serenità sospetta, che mette i brividi più di un urlo nella notte.

Il dolore, rimosso e delegato a un adolescente “angelo della valle”, è il grande rimosso della nostra epoca. I sorrisi degli abitanti di Remis non sono che maschere, immagini riflettenti un’illusoria beatitudine. Strippoli mette in scena l’incubo di una comunità che vive nel diniego costante, incapace di affrontare il lutto, la ferita, la caduta.

In conferenza stampa a Venezia 82, il regista ha ricordato come in Italia il genere sia guardato con sospetto, quasi assente dalla produzione nazionale. Questo film diventa quindi un gesto politico oltre che artistico: riportare l’horror al centro del cinema italiano, dimostrando la sua forza e duttilità.

Già con A Classic Horror Story e Piove Paolo Strippoli aveva mostrato talento e coraggio. Con La valle dei sorrisi conferma la sua poetica: l’horror come genere libero, capace di abbracciare altri registri e affrontare i nodi della società.

Attori tra sacro e profano

Il cast di La valle dei sorrisi è uno dei punti di forza del film, capace di dare carne e respiro a una parabola che oscilla tra gotico e allegoria contemporanea.

Michele Riondino, nel ruolo di Sergio, restituisce un personaggio tormentato e ambiguo, sospeso tra desiderio di salvezza e ossessione autodistruttiva. È il nuovo insegnante di educazione fisica di Remis, un uomo stropicciato dalla vita, brusco, irritante, che indossa la propria fragilità come fosse una corazza. Dietro la tuta e le magliette consunte, dietro i modi sgarbati e apparentemente privi di empatia, si nasconde un dolore antico e indicibile, che nessuna medaglia sportiva potrà mai cancellare. Un’interpretazione intensa, che rende Sergio un “maestro ferito”, specchio di un’umanità incapace di guarire le proprie cicatrici.

Romana Maggiora Vergano porta al film un’eleganza ambivalente, capace di trasformarsi in ombra al minimo mutamento di luce. Dopo Il tempo che ci vuole, torna al Lido e incanta la Mostra di Venezia 82, confermandosi attrice potente e magnetica. La sua recitazione unisce delicatezza e forza espressiva, sospesa tra fragilità e mistero, ed è il contrappunto perfetto al dolore ruvido di Riondino.

Accanto a loro, Paolo Pierobon conferma il suo immenso talento, con una presenza scenica che sa essere al tempo stesso inquietante e carismatica. Sergio Romano, Anna Bellato e Roberto Citran arricchiscono la coralità del film, incarnando i volti e i corpi di una comunità in apparenza serena ma in realtà ferita, fragile e spaventata.

E poi c’è la rivelazione: Giulio Feltri, al suo esordio, nel ruolo di Matteo. Il suo “angelo adolescente” ha un volto innocente e allo stesso tempo perturbante, un corpo luminoso costretto a farsi carico delle oscurità altrui. La sua performance cattura l’essenza stessa dell’horror di Strippoli: un sacrificio che nasce dall’innocenza, un’adolescenza che diventa rito collettivo, un dolore che diventa destino. Con questo ruolo, Feltri si impone come una delle nuove voci del cinema italiano, e la sua presenza sullo schermo resta impressa come un’epifania tra sacro e profano.