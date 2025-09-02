Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Mostra del Cinema di Venezia 2025, oggi Al Pacino e documentario di Sofia Coppola. DIRETTA
In Concorso A House of Dynamite di Kathryn Bigelow con Idris Elba e Rebecca Ferguson e L’Étranger di François Ozon. Fuori Concorso Dead Man’s Wire di Gus Van Sant (che riceve anche il Premio Campari Passion for Film) con Bill Skarsgård, Colman Domingo e Al Pacino, e Marc By Sofia di Sofia Coppola. A Venice Spotlight Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino di Daniele Vicari con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni e Selene Caramazza. Ieri 15 minuti di applausi per The Smashing Machine, The Rock commosso
in evidenza
Lunedì 2 settembre all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE – VOTI AI LOOK SUL RED CARPET) prosegue la selezione di film.
In Concorso (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO) c’è A House of Dynamite di Kathryn Bigelow e con Idris Elba e Rebecca Ferguson. Quando un missile di provenienza ignota viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per stabilire chi ne sia responsabile e come reagire.
Sempre in Concorso c’è L’Étranger di François Ozon, il nuovo adattamento del capolavoro Lo straniero di Albert Camus. Algeri, 1938. Meursault, un tranquillo e modesto impiegato sulla trentina, partecipa al funerale della madre senza versare una lacrima. Il giorno dopo inizia una relazione occasionale con Marie, una collega, e torna rapidamente alla solita routine. Ben presto, però, la sua vita quotidiana è sconvolta dal vicino, Raymond Sintès, che lo trascina nei suoi loschi affari, finché su una spiaggia, in una giornata torrida, si abbatte la tragedia.
Fuori Concorso c’è invece Dead Man’s Wire di Gus Van Sant (che riceve anche il Premio Campari Passion for Film) e con un supercast che comprende Bill Skarsgård, Colman Domingo e Al Pacino. La mattina dell’8 febbraio 1977, Anthony G. “Tony” Kiritsis, quarantaquattro anni, entrò nell’ufficio di Richard O. Hall, presidente della Meridian Mortgage Company, e lo prese in ostaggio con un fucile a canne mozze calibro 12 collegato con un “dead man’s wire”, un cavo teso dal grilletto al collo di Hall. Questa è la vera storia del confronto che sconvolse il mondo: Tony chiese cinque milioni di dollari, di non essere né accusato né processato, e delle scuse personali da parte degli Hall per averlo truffato di ciò che gli era “dovuto”.
Ancora Fuori Concorso il documentario Marc By Sofia della regista Leone d’Oro Sofia Coppola. Un ritratto intimo e anticonvenzionale di Marc Jacobs per restituire il genio e l’universo straordinario del leggendario stilista americano.
A Venice Spotlight c’è infine Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassinodi Daniele Vicari e con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni e Selene Caramazza. È l’autobiografia di un ragazzo che si ribella al suo destino criminale. Si chiama Antonio Zagari e la sua è una storia vera. Siamo nei primi anni Settanta e la ’ndrangheta calabrese dilaga e impera, dal sud al nord. Antonio, figlio di Giacomo, un boss calabrese trapiantato in Lombardia, dopo aver ucciso più e più volte, capisce di non essere adatto a quella vita: per lui uccidere diventa un peso insostenibile, fino alla ripulsa per il sangue: una ribellione del corpo prima che della coscienza, che però mette in pericolo le persone che ama e la sua stessa vita. Mentre i suoi coetanei si ribellano nelle fabbriche, nelle università, nelle piazze, in lui cresce il rifiuto per l’esercizio del potere e per la ferocia del genitore. Deve trovare il coraggio di andare contro il padre e tramare contro di lui una vendetta peggiore della morte.
Ieri, lunedì 1º settembre, 15 minuti di applausi sia per The Testament di Ann Lee di Mona Fastvold con Amanda Seyfried, sia per The Smashing Machine di Benny Safdie con Emily Blunt e Dwayne "The Rock" Johnson, che si è commosso
Fuori Concorso, Marc By Sofia di Sofia Coppola su Marc Jacobs
Ancora Fuori Concorso il documentario Marc By Sofia della regista Leone d’Oro Sofia Coppola. Un ritratto intimo e anticonvenzionale di Marc Jacobs per restituire il genio e l’universo straordinario del leggendario stilista americano
Fuori Concorso, Dead Man's Wire di Gus Van Sant sulla storia vera di Anthony G. "Tony" Kiritsis
Fuori Concorso c’è invece Dead Man’s Wire di Gus Van Sant (che riceve anche il Premio Campari Passion for Film) e con un supercast che comprende Bill Skarsgård, Colman Domingo e Al Pacino. La mattina dell’8 febbraio 1977, Anthony G. “Tony” Kiritsis, quarantaquattro anni, entrò nell’ufficio di Richard O. Hall, presidente della Meridian Mortgage Company, e lo prese in ostaggio con un fucile a canne mozze calibro 12 collegato con un “dead man’s wire”, un cavo teso dal grilletto al collo di Hall. Questa è la vera storia del confronto che sconvolse il mondo: Tony chiese cinque milioni di dollari, di non essere né accusato né processato, e delle scuse personali da parte degli Hall per averlo truffato di ciò che gli era “dovuto”
Concorso, L'Étranger di François Ozon ispirato ad Albert Camus
Sempre in Concorso c’è L’Étranger di François Ozon, il nuovo adattamento del capolavoro Lo straniero di Albert Camus. Algeri, 1938. Meursault, un tranquillo e modesto impiegato sulla trentina, partecipa al funerale della madre senza versare una lacrima. Il giorno dopo inizia una relazione occasionale con Marie, una collega, e torna rapidamente alla solita routine. Ben presto, però, la sua vita quotidiana è sconvolta dal vicino, Raymond Sintès, che lo trascina nei suoi loschi affari, finché su una spiaggia, in una giornata torrida, si abbatte la tragedia
Concorso, A House of Dynamite di Kathryn Bigelow sulla minaccia nucleare
In Concorso (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO) c’è A House of Dynamite di Kathryn Bigelow e con Idris Elba e Rebecca Ferguson. Quando un missile di provenienza ignota viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per stabilire chi ne sia responsabile e come reagire.
Al via la settima giornata di Venezia 82
Lunedì 2 settembre all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE) prosegue la selezione di film
©Getty
Mostra Cinema Venezia 2025, voti ai look del red carpet di oggi. FOTO
Al sesto giorno di Festival del Cinema, ormai a metà della kermesse, le celebrità hanno ancora molto da esibire in fatto di stile. Nel giorno in cui sono attesi i protagonisti di due titoli in Concorso, 'The Testament of Ann Lee' e 'The Smashing Machine' e anche quelli italiani della serie tv 'Portobello' e del film 'Orfeo', spuntano alcuni degli abiti da sera più belli visti fino a questo momento. Pizzo e cristalli continuano a dominare le scelte delle più sofisticate del Lido A cura di Vittoria Romagnuolo