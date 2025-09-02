Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Lunedì 2 settembre all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE – VOTI AI LOOK SUL RED CARPET) prosegue la selezione di film.

In Concorso (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO) c’è A House of Dynamite di Kathryn Bigelow e con Idris Elba e Rebecca Ferguson. Quando un missile di provenienza ignota viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per stabilire chi ne sia responsabile e come reagire.

Sempre in Concorso c’è L’Étranger di François Ozon, il nuovo adattamento del capolavoro Lo straniero di Albert Camus. Algeri, 1938. Meursault, un tranquillo e modesto impiegato sulla trentina, partecipa al funerale della madre senza versare una lacrima. Il giorno dopo inizia una relazione occasionale con Marie, una collega, e torna rapidamente alla solita routine. Ben presto, però, la sua vita quotidiana è sconvolta dal vicino, Raymond Sintès, che lo trascina nei suoi loschi affari, finché su una spiaggia, in una giornata torrida, si abbatte la tragedia.

Fuori Concorso c’è invece Dead Man’s Wire di Gus Van Sant (che riceve anche il Premio Campari Passion for Film) e con un supercast che comprende Bill Skarsgård, Colman Domingo e Al Pacino. La mattina dell’8 febbraio 1977, Anthony G. “Tony” Kiritsis, quarantaquattro anni, entrò nell’ufficio di Richard O. Hall, presidente della Meridian Mortgage Company, e lo prese in ostaggio con un fucile a canne mozze calibro 12 collegato con un “dead man’s wire”, un cavo teso dal grilletto al collo di Hall. Questa è la vera storia del confronto che sconvolse il mondo: Tony chiese cinque milioni di dollari, di non essere né accusato né processato, e delle scuse personali da parte degli Hall per averlo truffato di ciò che gli era “dovuto”.

Ancora Fuori Concorso il documentario Marc By Sofia della regista Leone d’Oro Sofia Coppola. Un ritratto intimo e anticonvenzionale di Marc Jacobs per restituire il genio e l’universo straordinario del leggendario stilista americano.

A Venice Spotlight c’è infine Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassinodi Daniele Vicari e con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni e Selene Caramazza. È l’autobiografia di un ragazzo che si ribella al suo destino criminale. Si chiama Antonio Zagari e la sua è una storia vera. Siamo nei primi anni Settanta e la ’ndrangheta calabrese dilaga e impera, dal sud al nord. Antonio, figlio di Giacomo, un boss calabrese trapiantato in Lombardia, dopo aver ucciso più e più volte, capisce di non essere adatto a quella vita: per lui uccidere diventa un peso insostenibile, fino alla ripulsa per il sangue: una ribellione del corpo prima che della coscienza, che però mette in pericolo le persone che ama e la sua stessa vita. Mentre i suoi coetanei si ribellano nelle fabbriche, nelle università, nelle piazze, in lui cresce il rifiuto per l’esercizio del potere e per la ferocia del genitore. Deve trovare il coraggio di andare contro il padre e tramare contro di lui una vendetta peggiore della morte.

Ieri, lunedì 1º settembre, 15 minuti di applausi sia per The Testament di Ann Lee di Mona Fastvold con Amanda Seyfried, sia per The Smashing Machine di Benny Safdie con Emily Blunt e Dwayne "The Rock" Johnson, che si è commosso