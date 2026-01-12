Tra comicità, mistero e irresistibili dinamiche corali, tornano Massimo, la Fusco e i mitici “vecchini”. Nel cast anche una guest star d’eccezione: Pietro Sermonti, protagonista di una nuova indagine tutta da seguire. Lunedì 12 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Proseguono su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). La seconda storia si intitola “IL MATRIMONIO DI PASQUALI” in onda lunedì 12 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K.
Guest Star: Pietro Sermonti
In questo secondo film Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – condivide la regia con Marco Teti, e alla sceneggiatura troviamo Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.
Immancabili gli amati personaggi che animano le storie del BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).
La trama
In Calabria, tutto è pronto per il matrimonio tra Susanita e Pasquali: catering del BarLume servito da Beppe, Marchino in veste trapper, familiari colombiani e amici calabresi armati, ma la sposa viene trovata morta. Il primo indiziato è Pasquali che si dà alla fuga, ma la Fusco non ne è convinta. Intanto, a Pineta, Massimo dovrà vedersela con i bimbi e il loro nuovo scherzo, degno del conte Mascetti.
I DELITTI DEL BARLUME - IL MATRIMONIO DI PASQUALI | Lunedì 12 gennaio in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.