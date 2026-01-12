Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali, questa sera su Sky la seconda storia

Cinema

 Tra comicità, mistero e irresistibili dinamiche corali, tornano Massimo, la Fusco e i mitici “vecchini”. Nel cast anche una guest star d’eccezione: Pietro Sermonti, protagonista di una nuova indagine tutta da seguire. Lunedì 12 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Proseguono su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). La seconda storia si intitola “IL MATRIMONIO DI PASQUALI” in onda lunedì 12 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K.

Guest Star: Pietro Sermonti

In questo secondo film Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – condivide la regia con Marco Teti, e alla sceneggiatura troviamo Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Immancabili gli amati personaggi che animano le storie del BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Ospite d’eccezione di questa seconda storia Pietro Sermonti

Approfondimento

I delitti del BarLume, questa sera su Sky la prima delle nuove storie

La trama

In Calabria, tutto è pronto per il matrimonio tra Susanita e Pasquali: catering del BarLume servito da Beppe, Marchino in veste trapper, familiari colombiani e amici calabresi armati, ma la sposa viene trovata morta. Il primo indiziato è Pasquali che si dà alla fuga, ma la Fusco non ne è convinta. Intanto, a Pineta, Massimo dovrà vedersela con i bimbi e il loro nuovo scherzo, degno del conte Mascetti.

 

 

I DELITTI DEL BARLUME - IL MATRIMONIO DI PASQUALI | Lunedì 12 gennaio in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Approfondimento

I delitti del BarLume, il trailer e le nuove storie dal 5 gennaio

Spettacolo: Ultime notizie

Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi. FOTO

Spettacolo

Nell'83esima edizione dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press...

16 foto

George Clooney, la reunion con Noah Wyle a 30 anni da E.R.

Spettacolo

Gli attori si sono incontrati e abbracciati agli AARP Annual Movies for Grownups Awards, alla...

Timothée Chalamet premiato ai Golden Globe. Il suo discorso

Cinema

L'attore premiato come miglior protagonisa di un film musical o commedia ha ringraziato compagni...

Il red carpet dei Golden Globes 2026, le pagelle ai look e agli abiti

Cinema

La notte dei Globes, che vede protagonista mezza Hollywood e le stelle più luminose del grande e...

39 foto

Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: "Fake news"

Spettacolo

L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in...

Spettacolo: Per te