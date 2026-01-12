Tra comicità, mistero e irresistibili dinamiche corali, tornano Massimo, la Fusco e i mitici “vecchini”. Nel cast anche una guest star d’eccezione: Pietro Sermonti , protagonista di una nuova indagine tutta da seguire. Lunedì 12 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Proseguono su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME , la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company) , liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). La seconda storia si intitola “ IL MATRIMONIO DI PASQUALI ” in onda lunedì 12 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K .

Immancabili gli amati personaggi che animano le storie del BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

In questo secondo film Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – condivide la regia con Marco Teti , e alla sceneggiatura troviamo Roan Johnson , Davide Lantieri , Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi .

La trama

In Calabria, tutto è pronto per il matrimonio tra Susanita e Pasquali: catering del BarLume servito da Beppe, Marchino in veste trapper, familiari colombiani e amici calabresi armati, ma la sposa viene trovata morta. Il primo indiziato è Pasquali che si dà alla fuga, ma la Fusco non ne è convinta. Intanto, a Pineta, Massimo dovrà vedersela con i bimbi e il loro nuovo scherzo, degno del conte Mascetti.

I DELITTI DEL BARLUME - IL MATRIMONIO DI PASQUALI | Lunedì 12 gennaio in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.