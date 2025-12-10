I delitti del BarLume, il trailer e le nuove storie dal 5 gennaio

Dal 5, 12 e 19 gennaio tornano su Sky Cinema e NOW le nuove storie de I delitti del BarLume, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar. La tredicesima stagione propone tre film diretti da Roan Johnson, Milena Cocozza e Marco Teti, con il cast guidato da Filippo Timi e Lucia Mascino. Tra gli ospiti Pietro Sermonti, Paola Iezzi, Marina Rocco e Sandro Veronesi, in tre gialli a tinte comiche ambientati nell’ormai iconica Pineta

Sono in arrivo su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Come annunciato dal trailer e dalle locandine rilasciate oggi, le amatissime commedie a tinte gialle arriveranno in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 5 gennaio per tre lunedì.

Le tre nuove storie, che compongono la tredicesima stagione, si intitoleranno “Il gioco delle coppie”, “Il matrimonio di Pasquali” e “La danza dello squalo”. Il primo film è diretto da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo –, per il secondo si dividono la regia Johnson e Marco Teti mentre il terzo è diretto da Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Confermatissimo il cast, con tutti i personaggi che hanno reso celebre il BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Inoltre le storie di quest’anno avranno come ospiti d’eccezione Pietro Sermonti (“Il matrimonio di Pasquali”), Paola Iezzi (“Il gioco delle coppie”), Marina Rocco nel ruolo di Olivia, una vecchia conoscenza di Massimo che gli farà battere il cuore, e Sandro Veronesi (“La danza dello squalo”).

SINOSSI

La misteriosa scomparsa di una donna è la nuova grana per la Fusco e i suoi agenti pasticcioni, mentre Pasquali cerca di scampare al matrimonio con Susanita e Massimo ritrova una vecchia collega di università, Olivia.

Il secondo giallo ci porta in Calabria dove tutto è pronto per il matrimonio tra Susanita e Pasquali, quando la sposa viene trovata morta. È stato lo sposo? La Fusco riuscirà a risolvere il caso anche stavolta, mentre a Pineta Massimo dovrà vedersela con uno scherzo dei bimbi degno di Amici miei.

Uno squalo a Pineta è l’incubo dell’estate e lo sfondo dell’ultimo giallo: il ganzo di Olivia sembra essere la sua prima vittima, ma la Fusco non è convinta. Il pericolo è in mare o no?