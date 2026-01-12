Offerte Sky
Stranger Things, oggi su Netflix esce il documentario sulla stagione 5

Serie TV
©Webphoto

Nel documentario, giunto alla conclusione della serie, vengono svelati segreti e dietro le quinte, e fatte rivelazioni inedite

Lunedì 12 gennaio, su Netflix, è uscito il documentario One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Un documentario che, giunto alla conclusione della serie, svela segreti, dietro le quinte e fa rivelazioni inedite.

Il finale

Il finale di Strangers Things 5 è stato l'argomento di discussione delle ultime settimane. I fratelli Duffer hanno parlato a lungo, della conclusione della serie, e dello sviluppi dei personaggi con la consapevolezza che - quelle discussioni - avrebbero avuto un impatto sull'enorme fanbase della serie. "Quando una serie è molto amata dal pubblico, se il finale viene meno fa dimenticare tutto quello che c'è stato prima. Il cerchio andava chiuso. E, nel documentario, il pubblico capisce come le scena finale è nata. All'inizio, un vero e proprio copione non c'era: "È stato spaventoso perché volevamo che fosse perfetto, era il più importante della stagione". Cosa avrebbe fatto Undici? Davvero si sarebbe tolta la vita per chiudere il legame con il Sottosopra o avrebbe rinunciato a sacrificarsi? L'intero episodio fa pensare al suicidio: è ciò che i fan per tutto il tempo si aspettano. La decisione è stata presa a riprese in corso. "È stato catartico scrivere l'ultima scena e le ultime battute che i personaggi avrebbero mai pronunciato. Le parole ‘fine serie' hanno avuto un impatto enorme", hanno raccontato i Duffer. Smentendo, di fatto, le teorie sull'esistenza di un episodio segreto.

Una scena complessa

237 giorni di riprese, 6725 allestimenti e oltre 630 ore di girato: questi i numeri di Stranger Things 5. Numeri enormi, specialmente se paragonati a quelli della stagione di debutto. Del resto, in Stranger Things 5, ogni episodio è stato concepito come un film a sé,  con effetti visivi, acrobazie e un alto numero di location. Tuttavia, la scena più complessa dell'intera serie tv, è il finale della stagione 4: per girare la battaglia al Mac-Z, in cui Will e Vecna si trovano faccia a faccia, sono state coinvolte centinaia di comparse. E tutti gli attori hanno preso parte alle sequenze, senza l'uso della tecnologia.

