Secondo i fan della serie tv, i fratelli Duffer avrebbero in serbo un'ultima puntata segreta che racconterebbe il vero finale della storia dei ragazzi di Hawkins, di Vecna e del Sottosopra. Nonostante molti indizi sembrino sostenere tale ipotesi, si tratta però soltanto di una fantasia. In compenso, il 12 gennaio uscirà su Netflix il documentario Un'ultima avventura, che racconterà il making of dell'ultima stagione

I fan della serie tv Stranger Things hanno elaborato la teoria del Conformity Gate, secondo la quale il finale della quinta e ultima stagione uscito il giorno di Capodanno su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) non sarebbe il vero finale, ma un’illusione indotta nelle menti di personaggi e spettatori da Vecna (Jamie Campbell Bower), il mostro interdimensionale che ha provocato morte e distruzione nella cittadina di Hawkins. La creatura, infatti, ha il potere di manipolare i pensieri, e secondo i fan l’ultima stagione di Stranger Things conterrebbe una serie di dettagli strani e inspiegabili, dal cambio di colore di un quadrante in una scena, ai tagli di capelli e alle pose dei personaggi (che ricorderebbero quelli di Henry Creel, la forma umana di Vecna), fino ai presunti messaggi nascosti negli oggetti di scena (come il dado del gioco Dungeons & Dragons che nella scena finale mostra il numero sette, o la scritta “X A LIE”, cioè “La Dimensione X [la dimensione parallela che Vecna e il mostro primordiale Mind Flayer intendono fondere con il mondo reale, ndr] è una bugia”, che si comporrebbe sul fianco dei libri delle campagne di D&D riposti sullo scaffale dai protagonisti). Inoltre, al di fuori degli episodi della serie tv, digitando nella barra di ricerca di Netflix le parole “fake ending” (in lingua italiana, “falso finale”), comparirebbe proprio il titolo Stranger Things, meccanismo che invece non si applicherebbe ad altri show. Su TikTok, alcuni utenti hanno anche cercato di scoprire di più telefonando ai cinema statunitensi che avevano ospitato la proiezione del finale della serie e incalzando i loro interlocutori a rivelare se le stesse sale avrebbero accolto i fan per la visione collettiva di una nuova nona puntata segreta che, secondo i teorici del Conformity Gate, potrebbe ribaltare i destini di Undici (Millie Bobby Brown), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Mayfield (Sadie Sink) e Will Byers (Noah Schnapp), e che uscirebbe a sorpresa oggi, mercoledì 7 gennaio.

IL DESTINO DI UNDICI E L'INTERPRETAZIONE DI SADIE SINK In realtà, la teoria del Conformity Gate è soltanto un esercizio di fantasia (seppur molto dettagliato) messo in atto dal fandom online di Stranger Things. Proprio come è accaduto per altre serie tv molto amate come Il Trono di Spade, gli spettatori che per 10 anni hanno seguito le avventure nel Sottosopra del gruppo di ragazzi di Hawkins fanno ora fatica a lasciare andare i protagonisti che, nella scena finale, dicono addio all’infanzia e salutano per sempre Undici. I creatori della serie, i fratelli Ross e Matt Duffer, hanno volutamente reso ambiguo soltanto il destino della ragazza dai superpoteri, che sceglie di sacrificarsi e di scomparire nell’esplosione del wormhole per impedire sia ulteriori collassi interdimensionali, sia altri spietati piani governativi di usare il suo sangue per creare nuovi bambini come lei. Nell’ultima campagna di Dungeons & Dragons, però, Mike racconta agli amici la storia della sopravvivenza di Undici, secondo lui ora in cerca di un rifugio in una parte remota del mondo. “Cosa ne penso? Penso che sia morta”, ha detto l’attrice Sadie Sink, che interpreta Max Mayfield, ospite di Jimmy Fallon al The Tonight Show. “La storia di Mike è solo un’ultima storia, e poi dicono addio all’infanzia. È un’ultima storia, e basta. È solo un modo per affrontare la situazione”. Insomma, non è previsto un nono, ultimo e segreto episodio di Stranger Things, che ha già salutato i fan con la fine delle avventure dei suoi amati personaggi. Approfondimento Stranger Things, la spiegazione del finale dei fratelli Duffer

GLI SPIN-OFF E IL DOCUMENTARIO Al contrario, la serie tv Stranger Things sarà seguita da uno spin-off animato, da uno spin-off live-action e dal documentario Un’ultima avventura: Stranger Things 5 dietro le quinte, che racconterà il making of della stagione finale tra cast, creatori e troupe e che uscirà il 12 gennaio su Netflix. La regista Martina Radwan ha definito “un’esperienza irripetibile” il viaggio in un intero anno di riprese. Approfondimento Su Netflix dal 12 gennaio il 'dietro le quinte' della serie dei Duffer