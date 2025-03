Spider-Man 4, Sadie Sink di Stranger Things si aggiunge al cast

L'attrice, nota per il personaggio di Max Mayfield nella popolare serie tv, interpreterà un "personaggio significativo" nella pellicola in uscita il 31 luglio 2026

Sadie Sink si unisce al Marvel Cinematic Universe. La star di Stranger Things è stata scelta per Spider-Man 4, il prossimo film com Tom Holland.

Non è chiaro chi interpreterà Sink nella pellicola. Tuttavia Deadline, che per prima ha riportato la notizia, ha lasciato intendere che il suo ruolo sarà "significativo". Secondo il popolare media, Sink potrebbe interpretare la mutante degli "X-Men" Jean Grey, un personaggio che è stato portato sullo schermo in passato da Famke Janssen e Sophie Turner.

Cosa vedremo in Spider-Man 4

I dettagli della trama del quarto capitolo di Spider-Man non sono stati rivelati.

Nel terzo capitolo, Spider-Man: No Way Home (2021), Peter Parker ha aperto accidentalmente il multiverso consentendo a due precedenti Spider-Men, Tobey Maguire e Andrew Garfield, di condividere la scena con lui. Ciò ha causato più di qualche problema, per Peter-One e per l'universo in generale. Il film si è concluso con la versione del personaggio di Holland che prende la difficile decisione di cancellare la sua identità dal mondo, lasciando che la sua fidanzata MJ (Zendaya) e il suo migliore amico Ned (Jacob Batalon) dimentichino la sua esistenza.

Spider-Man 4 sarà diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: non ci sarà più dunque Jon Watts, alla regia dei tre film precedenti. La data d'uscita è fissata ad oggi per il 31 luglio 2026.