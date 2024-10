Andrew Garfield posa sul red carpet con la sagoma di Florence Pugh

Garfield ha optato per un divertente stratagemma per ovviare all'assenza della collega, impegnata sul set del suo nuovo progetto in Nuova Zelanda. Pugh, divertita dalla trovata, ha ripostato gli scatti dell'attore incrociando le dita per la proiezione della pellicola al BFI London Film Festival



Florence Pugh non era presente alla prèmiere del Regno Unito di We Live in Time ma è stata comunque molto fotografata sul red carpet di Londra grazie al suo compagno di set Andrew Garfield che, con una trovata ad effetto, ha stupito il pubblico regalando alla star britannica visibilità e applausi.

L'attore, che avrebbe dovuto sfilare da solo sul tappeto rosso causa assenza di Pugh per altri impegni lavorativi, ha portato sotto i riflettori un cartonato della collega a grandezza naturale.

Garfield ha affrontato il red carpet in maniera molto professionale spostando la sagoma dell'attrice qua e là per gli scatti di rito.

Inutile dire che il tutto è stato molto divertente.

Garfield e Pugh, insieme a distanza Andrew Garfield e Florence Pugh sono una delle coppie cinematografiche più in vista in questa stagione, merito di We Live in Time, un progetto che è stato parecchio discusso dai media di settore, nel quale entrambi hanno offerto, a quanto pare, performance memorabili.

Pugh e Garfield, che con We Live in Time mettono a segno la loro prima collaborazione sullo schemo, hanno dato conferma dell'affiatamento sul set, un'intesa che, secondo alcuni, avrebbe potuto causare la fine dell'ultima love story dell'attore di Spider-Man.

Garfield, che nelle interviste si è speso in ampie lodi per la collega britannica, per sopperire alla mancanza della co-protagonista di We Live in Time a Londra, dove il film è stato proiettato nell'ambito del BFI London Film Festival, si è portato a Londra un cartonato dell'attrice che ha tenuto con sé per le foto di rito e le interviste sul tappeto rosso.

We Live in Time, di cosa parla il film Florence Pugh è stata più che entusiasta della sorpresa di Garfield e dalla Nuova Zelanda dove si trova per girare la serie East of Eden (che arriverà prossimamente su Netflix) ha commentato “ben fatto!”, rivolgendosi all'attore nelle sue Stories su Instagram.

Pugh ha usato il social di Meta per scusarsi col pubblico del Festival di Londra e con i fan per la sua assenza causata da impegni di lavoro improrogabili.

Nei vari messaggi ha fatto gli auguri al film e ha approfittato della première per pubblicare un breve video di quando, durante la lavorazione del film, si rasò a zero i capelli per interpretare il suo personaggio, una giovane donna che scopre di avere il cancro nella stagione più felice della sua vita.

We Live in Time, distribuito negli States da A24 e in Italia da Lucky Red, è una storia di Nick Payne diretta per il grande schermo da John Crowley (regista de Il Cardellino e Brooklyn), con protagonisti Almut (Pugh) e Tobias (Garfield).

I due si innamorano perdutamente e mettono su famiglia come in una favola e, quando scoprono la malattia di lei, devono fare i conti con le avversità della vita e col tempo che scorre provando a difendere i loro sentimenti.

