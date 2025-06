Cornetto Battiti Live, la prima tappa a Molfetta: i cantanti attesi

Ilary Blasi (FOTO) e Alvin, affiancati da Nicolò De Devitiis, condurranno il Cornetto Battiti Live 2025. Radio Norba ha svelato i dettagli della prima serata in programma a Molfetta. Attesi tantissimi nomi della musica: da Alessandra Amoroso a Serena Brancale passando per Fedez e Tananai. Achille Lauro e Gigi D’Alessio protagonisti di esibizioni on the road.