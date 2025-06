Battiti Live 2025, tutte le 5 tappe a Molfetta: ecco cosa sapere

La line-up di Cornetto Battiti Live 2025 riunisce i grandi nomi del pop, del rap e della musica leggera italiana e internazionale. Tra gli artisti già confermati: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Alexia, Anna, Anna Tatangelo, Annalisa, Aka 7EVEN, Arianna, Baby K, Benji & Fede, BigMama, bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Dani Faiv, Eiffel 65, EL MA, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Irene Grandi, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Joan Thiele, Joshua, LDA, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Loredana Bertè, Luchè, Ludwig & Sabrina Salerno, Michele Bravi, Mida, MV Killa, Negramaro, Ofenbach, Olly, Orietta Berti & FuckYourClique, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Riki, Rkomi, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Sayf, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tony Hadley, Tormento, Venerus, Vida Loca, Willie Peyote.