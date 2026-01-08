Matrimonio a prima vista 16, le coppie della nuova edizione

Tre sono gli esperti chiamati a guidare le coppie nel percorso. Nada Loffredi è la sessuologa e psicoterapeuta storica del programma. Psicologa clinica laureata con lode, è docente e consulente in ambito psicologico e sessuologico, con una lunga carriera professionale che comprende anche attività didattiche ed editoriali. Nel programma si occupa dell’affinità sessuale e della chimica tra i partecipanti, e offre supporto psicologico nei momenti più delicati del percorso di coppia. Andrea Favaretto è il life coach ed esperto di comunicazione del trio. Con oltre vent’anni di esperienza nel coaching e nello sviluppo personale, aiuta i neo-sposi a lavorare sulla comunicazione, sulla fiducia in se stessi e sulla gestione delle dinamiche relazionali. La sua funzione è quella di far emergere consapevolezza e risorse interiori nelle persone, così da favorire relazioni più autentiche e solide. Giulia Davanzante è la psicologa clinica che si è aggiunta al team nelle edizioni recenti, portando un approccio sistemico-relazionale allo studio delle coppie. Studiosa delle dinamiche relazionali e dell’attaccamento, affianca gli altri esperti nell’analisi delle reazioni emotive e comportamentali dei partecipanti, aiutando a capire come le loro storie personali influenzino il modo in cui si legano all’altro.