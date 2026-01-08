Matrimonio a prima vista 16, le coppie della nuova edizione

Introduzione
La nuova edizione ha preso il via su Real Time mercoledì 7 gennaio. Anche questa volta, tre coppie di single convoleranno a nozze senza mai essersi viste, e decideranno poi se restare insieme o divorziare
Quello che devi sapere
Nuova edizione, vecchie regole
Quella cominciata il 7 gennaio è la sedicesima edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Il funzionamento resta lo stesso: tre coppie di single, abbinate dagli esperti, si vedono per la prima volta nel giorno del loro matrimonio. E, dopo cinque settimane di convivenza, sono chiamate a decidere se restare insieme o divorziare.
Gli esperti
Tre sono gli esperti chiamati a guidare le coppie nel percorso. Nada Loffredi è la sessuologa e psicoterapeuta storica del programma. Psicologa clinica laureata con lode, è docente e consulente in ambito psicologico e sessuologico, con una lunga carriera professionale che comprende anche attività didattiche ed editoriali. Nel programma si occupa dell’affinità sessuale e della chimica tra i partecipanti, e offre supporto psicologico nei momenti più delicati del percorso di coppia. Andrea Favaretto è il life coach ed esperto di comunicazione del trio. Con oltre vent’anni di esperienza nel coaching e nello sviluppo personale, aiuta i neo-sposi a lavorare sulla comunicazione, sulla fiducia in se stessi e sulla gestione delle dinamiche relazionali. La sua funzione è quella di far emergere consapevolezza e risorse interiori nelle persone, così da favorire relazioni più autentiche e solide. Giulia Davanzante è la psicologa clinica che si è aggiunta al team nelle edizioni recenti, portando un approccio sistemico-relazionale allo studio delle coppie. Studiosa delle dinamiche relazionali e dell’attaccamento, affianca gli altri esperti nell’analisi delle reazioni emotive e comportamentali dei partecipanti, aiutando a capire come le loro storie personali influenzino il modo in cui si legano all’altro.
La prima coppia, Linda e Andrea
Linda Manzoni, 29 anni, è una logopedista di Verderio (MB). Lavora con il reparto di chirurgia maxillofacciale e ama leggere, viaggiare e stare all'aria aperta con la sua cagnolona Onda. Appassionata di moto, è figlia di genitori separati. Andrea Torreggiani, operaio 31enne di Muggiò (MB), è appassionato di calcio, motori e palestra. Durante la pandemia di Covid-19, ha perso 31 kg. Orfano di padre, è cresciuto con la mamma e con le zie. Al matrimonio dei due, era assente il padre di Linda, che - quando la figlia gli ha comunicato la sua decisione di partecipare al programma - le ha detto: "Sei il mio fallimento più grande".
La seconda coppia, Marina e Federico
Marina Bernardi, 27enne di Rimini, lavora come reception. Alla costante ricerca di nuovi stimoli, sogna di aprire una gelateria tutta sua. Proveniente da una famiglia allargata, ha un rapporto profondo con tutti i suoi fratelli e fratellastri. Federico Cortinovis è un warehouse manger 38enne di Stezzano (BG). Innamorato dello sport e del padel, ama cucinare (soprattutto risotti) e fare aperitivi con gli amici. Nel suo passato c'è un'ex importante, una ragazza madre con un figlio di 12 anni a cui ha fatto da papà.
La terza coppia, Irene e Andrea
Irene Mele, genevose 42enne, è una tanatoesteta: per lavoro veste, trucca e prepara le salme. Amante della cucina e della montagna, cambia spesso il colore dei capelli. Andrea Disisto, 41enne di Voghera (PV), è un operaio tecnico specializzato. Stanco di essere single, vive insieme al suo gatto e ha un legame profondissimo con la sorella gemella e con le sue nipotine.