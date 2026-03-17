Il profeta, trama e cast della serie tv ispirata dall’amatissimo film di Jacques AudiardSerie TV
Introduzione
L’universo narrativo di Il profeta (Un prophète), il film che nel 2009 consacrò il talento di Jacques Audiard conquistando pubblico e critica al Festival di Cannes, torna a vivere in una nuova forma televisiva. Canal+ ha infatti scelto di trasformare quella storia intensa e cupa in una produzione seriale, offrendo agli spettatori un racconto rinnovato ma profondamente radicato nelle atmosfere dell’opera cinematografica originale.
La serie viene proposta sulla rete francese a partire dal 2 marzo 2026 e si sviluppa come un dramma penitenziario dalle forti tinte thriller. Alla base del progetto creativo si trovano Abdel Raouf Dafri e Nicolas Peufaillit, autori esperti di noir televisivo, che hanno concepito una narrazione articolata in otto episodi della durata di circa 52 minuti ciascuno. Nel cast figurano Mamadou Sidibé, Sami Bouajila e Ouassini Embarek, protagonisti di una vicenda che trasporta l’immaginario del film nel contesto della Francia contemporanea.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva Un profeta, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: la sopravvivenza dietro le sbarre
La vicenda raccontata in Il profeta si svolge nella Marsiglia contemporanea, scenario in cui si intrecciano tensioni sociali, criminalità e dinamiche di potere. Il protagonista è Malik, un giovane originario di Mayotte che si trova coinvolto in un episodio drammatico: riesce infatti a salvarsi dal crollo di un edificio, un evento che finisce per trascinarlo in un complesso percorso giudiziario.
Accusato di traffico di droga, Malik viene arrestato e rinchiuso in prigione. Una volta entrato nel sistema carcerario, comprende rapidamente che la vita dietro le sbarre è governata da equilibri fragili e spesso violenti. In quel microcosmo dominato da rivalità, clan e gerarchie rigide, la sopravvivenza dipende dalla capacità di stringere alleanze.
Nel corso della detenzione il giovane incontra Massoud Djebbari, potente uomo d’affari dai metodi oscuri, che gli offre protezione e sostegno in cambio di una fedeltà assoluta. Malik accetta l’accordo, ma ben presto si rende conto che il proprio ruolo all’interno di questa relazione è quello di semplice pedina. Per restare vivo e conquistare una posizione autonoma, l’unica possibilità sembra essere quella di scalare la gerarchia del potere criminale, imparando a muoversi tra manipolazioni, rapporti di forza e alleanze instabili.
Il cast e i personaggi
La narrazione della serie tv Il profeta prende forma grazie a un ampio gruppo di interpreti. Mamadou Sidibé interpreta Malik El Djebenna, figura centrale della storia e protagonista di un percorso di trasformazione all’interno del mondo carcerario. Accanto a lui si muove Sami Bouajila, che veste i panni di Massoud Djebbari, imprenditore immobiliare coinvolto in attività ambigue e personaggio chiave nelle dinamiche di potere della vicenda.
Tra gli altri interpreti figurano Hugo Dillon, che interpreta Etienne, e Ouassini Embarek nel ruolo di Bachir Djebbari. Il cast comprende inoltre Salim Kechiouche nei panni di Issam Djebbari, Matthieu Lucci che dà volto a Selim Renzetti, Nailia Harzoune nel ruolo di Samia Djebbari, Foued Nabba come Brahim Lattrache, Moussa Maaskri nei panni di Rony Lahoud e Nassim Bouguezzi, che interpreta Lakdhar.
L’eredità del film di Jacques Audiard
Il progetto televisivo Il profeta si inserisce direttamente nella scia lasciata dall'omonimo film di Jacques Audiard, che nel 2009 segnò profondamente il panorama del cinema francese grazie alla sua rappresentazione intensa e realistica del mondo carcerario. L’opera raccontava l’ascesa di un detenuto all’interno della gerarchia criminale, diventando nel tempo un punto di riferimento del genere.
La serie tv riprende quelle tematiche fondamentali e le rielabora in un contesto contemporaneo. Abdel Raouf Dafri e Nicolas Peufaillit spostano l’azione nella Marsiglia attuale, esplorando ancora una volta i processi di formazione dell’identità in ambienti ostili, l’intreccio tra reti criminali e società e la trasformazione progressiva di un giovane prigioniero in una figura capace di muoversi con abilità nei giochi di potere.
Il formato seriale e l’approfondimento delle dinamiche criminali
Il passaggio dal cinema alla televisione consente alla storia di Il profeta di svilupparsi con maggiore ampiezza narrativa. La struttura in otto episodi offre infatti lo spazio per analizzare con più attenzione le relazioni tra i personaggi e il funzionamento dei gruppi di potere all’interno del carcere.
Questo formato permette di osservare da vicino le dinamiche dei clan, i collegamenti tra l’universo penitenziario e l’economia sommersa, oltre ai percorsi personali dei detenuti. In questo contesto il personaggio di Malik assume un ruolo centrale, attraversando una trasformazione che lo porta a confrontarsi con le regole non scritte di un sistema dominato dalla forza e dall’influenza.
Un racconto tra cronaca sociale e thriller
Il tono della serie tv Il profeta oscilla costantemente tra realismo sociale e tensione narrativa. L’attenzione ai meccanismi del potere e alla violenza che attraversa il sistema carcerario colloca Il Profeta nel solco delle più recenti produzioni francesi dedicate al crime.
Tra i riferimenti citati vi sono Engrenages, la serie poliziesca ambientata a Parigi che analizza il funzionamento della giustizia e della criminalità organizzata, e Braqueurs: la série, adattamento del film di Julien Leclercq che approfondisce le vicende di criminali immersi in un contesto urbano intenso e stilizzato.
Produzione e informazioni sulla serie
Il Profeta (Un prophète: La série) è una produzione televisiva francese appartenente ai generi poliziesco e drammatico. La serie viene trasmessa in Francia dal 2025 e la produzione è attualmente in corso. Finora è stata realizzata una stagione.
Il titolo originale è Un prophète: La série. La prima messa in onda originale è avvenuta il 30 agosto 2025 in Francia. La stagione inaugurale è composta da otto episodi da 52 minuti, disponibili su Canal+ dal 2 marzo 2026.
Un classico del crime francese rivisitato
Con questa trasposizione televisiva, Il profeta riprende un’opera diventata un riferimento del cinema criminale francese e la rilegge attraverso una prospettiva contemporanea. Il racconto si concentra ancora una volta sull’ascesa di un detenuto all’interno di un sistema dominato da logiche di potere, mettendo in scena un percorso segnato da violenza, alleanze instabili e ambizioni contrastanti.
Tra realismo sociale e thriller, la serie esplora la nascita di un potere personale dentro un universo carcerario dove ogni scelta può cambiare radicalmente il destino di chi vi è rinchiuso.