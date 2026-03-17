La vicenda raccontata in Il profeta si svolge nella Marsiglia contemporanea, scenario in cui si intrecciano tensioni sociali, criminalità e dinamiche di potere. Il protagonista è Malik, un giovane originario di Mayotte che si trova coinvolto in un episodio drammatico: riesce infatti a salvarsi dal crollo di un edificio, un evento che finisce per trascinarlo in un complesso percorso giudiziario.

Accusato di traffico di droga, Malik viene arrestato e rinchiuso in prigione. Una volta entrato nel sistema carcerario, comprende rapidamente che la vita dietro le sbarre è governata da equilibri fragili e spesso violenti. In quel microcosmo dominato da rivalità, clan e gerarchie rigide, la sopravvivenza dipende dalla capacità di stringere alleanze.

Nel corso della detenzione il giovane incontra Massoud Djebbari, potente uomo d’affari dai metodi oscuri, che gli offre protezione e sostegno in cambio di una fedeltà assoluta. Malik accetta l’accordo, ma ben presto si rende conto che il proprio ruolo all’interno di questa relazione è quello di semplice pedina. Per restare vivo e conquistare una posizione autonoma, l’unica possibilità sembra essere quella di scalare la gerarchia del potere criminale, imparando a muoversi tra manipolazioni, rapporti di forza e alleanze instabili.

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