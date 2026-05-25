Il cast della serie è volutamente differente da quello dei film. Attacco al potere - Paris has fallen vuole raccontare infatti una storia nuova, che rispetti i toni delle pellicole ma faccia vivere al pubblico un'avventura inedita. Il cambio di medium non ha portato però con sé un abbassamento della posta in gioco, sul fronte dell'azione: produttori e showrunner hanno scritto la serie in modo che i suoi otto episodi fossero come altrettanti piccoli film d'azione. La differenza più sostanziale rispetto ai film sta nella profondità narrativa. La saga cinematografica non si guardava certo per un grande approfondimento dei personaggi, bensì per sussultare sulla sedia all'ennesimo colpo di scena e alla nuova incredibile coreografia degli stunt. Il formato seriale permette invece allo sceneggiatore Howard Overman - già autore di Misfits, serie vincitrice del BAFTA 2010 - di costruire con più respiro la psicologia dei personaggi e la complessità delle relazioni, senza rinunciare al ritmo adrenalinico che ha reso celebre il franchise.