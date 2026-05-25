Il sagrato di Largo Greppi non è soltanto una corte dei miracoli occasionale. È il centro emotivo e sociale del festival: aperto ogni sera dalle 18.30, attraversa pressoché tutti i generi immaginabili.

La serata inaugurale sarà firmata da Le Cannibale con Bruno Belissimo, Mesosauna e Hiroko Hacci. Il venerdì toccherà a Scomodo e Pony Club con Velli Reason Wise e denisewhatitis, seguiti da una selezione di ritornelli pop anni Novanta da cantare a memoria.

Sabato sarà la Rockit Night: più di cinque ore di musica con quattro artiste della scena italiana emergente, Victoria Maria, Yaraki, Lauryyn e Laila Al Habash, italo-palestinese con già due album alle spalle e una scrittura che non somiglia a niente di già sentito. La domenica appartiene allo Skate & Surf Film Festival — decennale, con proiezioni esclusive tra cui The Legend of Phil Shao e Antarctica – Domain One e una gara Red Bull sulle leggendarie scalinate del Piccolo.

C'è anche spazio per qualcosa di più radicale: domenica 7 giugno, Nicola Guiducci — fondatore del Plastic di Milano — presenterà Vapour Ladder, installazione audiovisiva diventata film con colonna sonora live, costruita mixando video come tracce musicali. Il tipo di evento che esiste soltanto in una città come Milano: sofisticata, notturna, eccessiva e sempre un po' malinconica.