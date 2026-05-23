Cannes 2026, Palma d'Oro per Fjord. Tutti i vincitori

La Camera d'Or, il premio per la migliore opera prima assegnato dalla giuria presieduta da Monia Chokri, è stata vinta da Ben'Imana di Marie Clementine Dusabejambo.



"Ho voluto realizzare questo film perché volevo rendere omaggio alle donne del mio paese, a queste madri che sono alla base della guarigione di ogni nazione. Queste madri che, attraverso l'orrore e sofferenze indicibili, hanno trovato la forza di rimanere salde e dignitose", ha detto la regista. "E ancor di più, che hanno trovato nei loro cuori la capacità di dare, di donare se stesse, di perdonare e di andare avanti, anche imperfettamente, anche dolorosamente, anche a volte senza raggiungere del tutto l'obiettivo. Questa umanità, questo coraggio, meritano di essere visti".



Ruanda, 2012. Negli anni successivi al genocidio contro i Tutsi, in tutto il paese continuano i processi comunitari per la giustizia e la riconciliazione. Vénéranda, una sopravvissuta, guida il dialogo tra le vittime e le famiglie dei carnefici, aiutando gli altri a ricostruire le proprie vite e a guardare al futuro. Ma quando scopre dell'inaspettata gravidanza della figlia, è costretta a confrontarsi con i limiti delle proprie convinzioni.

Marie Clementine Dusabejambo - ©Getty