Festival di Cannes 2026, 16 minuti di applausi per film The Black Ball con Penelope CruzCinema
La pellicola in Concorso di Los Javis, che racconta le vite intrecciate di tre uomini gay attraverso tre epoche diverse, si ispira a un romanzo incompiuto del poeta Federico García Lorca. Il cast include anche Glenn Close. "A tutti coloro che pensano che faremo un passo indietro nella lotta per i diritti LGBT, abbiamo una brutta notizia. Perché siamo qui per restare", hanno detto i registi
Il film La Bola Negra (The Black Ball) di Javier Ambrossi e Javier Calvo, che racconta “le storie intrecciate di tre uomini in tre epoche diverse. Tre vite intimamente legate da sessualità e desiderio, dolore ed eredità, e una delle ultime opere incompiute di Federico García Lorca”, è stato presentato in Concorso al Festival di Cannes 2026 il 21 maggio e ha ricevuto una standing ovation di 16 minuti. L’anteprima ha segnato il debutto in Concorso alla kermesse cinematografica per il duo di registi, noto come Los Javis, che ha già diretto le serie tv Veneno e La Mesías. “Novant’anni fa, Federico García Lorca fu ucciso dal fascismo perché era gay”, hanno detto tra gli applausi, visibilmente emozionati. “Quindi, a tutti coloro che pensano che faremo un passo indietro nella lotta per i diritti LGBT, abbiamo una brutta notizia. Perché siamo qui per restare. Quindi, grazie. Festival di Cannes, grazie. Lunga vita a Cannes. Per l’opportunità, grazie. Che tutti noi possiamo davvero comprendere di essere nella stessa battaglia”.
LA TRAMA E IL CAST
Il film The Black Ball ripercorre le vite intrecciate di tre uomini gay attraverso tre epoche diverse, rispettivamente il 1932, il 1937 e il 2017, e intrecciano storie di desiderio, di perdita e di eredità generazionale. Il titolo allude a una forma di emarginazione sociale, nello specifico una palla nera gettata in un’urna elettorale per impedire a un giovane omosessuale l’ingresso in un locale di Granada. Il cast include Penélope Cruz in un cameo, Glenn Close in un ruolo secondario, il cantautore spagnolo Guitarricadelafuente al debutto cinematografico e ancora gli attori e le attrici Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes e Lola Dueñas. I registi Javier Ambrossi e Javier Calvo hanno scritto la sceneggiatura insieme al drammaturgo Alberto Conejero e si sono ispirati sia alle quattro pagine superstiti di un romanzo incompiuto di García Lorca (scritto prima dell’assassinio del poeta da parte delle forze nazionaliste nel 1936), sia all’opera teatrale La Piedra Oscura dello stesso Conejero. La pellicola è stata girata in 12 settimane tra Castiglia e León, Cantabria, Andalusia e Madrid, con l’aggiunta di alcune riprese in Grecia. Alcuni membri della troupe della serie tv La Mesías, come il direttore della fotografia Gris Jordana e il compositore Raül Refree, sono anche parte della produzione del film The Black Ball. Non è ancora nota la data ufficiale dell’uscita nei cinema in Italia.
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ALLA RINCORSA DELLA PALMA D'ORO E DELLA QUEER PALM
Il duo di registi Los Javis, formato da Javier Ambrossi e Javier Calvo, sono tra gli artisti più interessanti del panorama cinematografico spagnolo. Nel 2017 hanno esordito con il lungometraggio Holy Camp!, mentre nel 2020 hanno ottenuto il successo internazionale con la miniserie Veneno sull’artista trans spagnola Cristina Ortiz. Nel 2023 hanno consolidato il successo con la serie tv La Mesías, presentata in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián, diventata la prima serie spagnola al Sundance Film Festival e premiata inoltre sia al Series Mania in Francia, sia con i riconoscimenti Feroz e Forqué in Spagna. Il film The Black Ball è la prima pellicola del duo Los Javis in Concorso al Festival di Cannes, in corsa sia per la Palma d’Oro, sia per la Queer Palm.
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La decima giornata della kermesse vede sfilare le grandi icone di Hollywood, da Tilda Swinton, protagonista dell'ultimo Rendez-vous, a Penélope Cruz, nel cast de 'La Bola Negra' di Calvo e Ambrossi, in Concorso. Gli altri film in anteprima sono 'Coward' e 'Victorian Psycho'. In serata le luci si accendono nella vicina Cap D'Antibes per il tradizionale amfAR Gala che è uno dei momenti più attesi dagli appassionati di celebrity style A cura di Vittoria Romagnuolo