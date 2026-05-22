Bresh, testo e significato del singolo Da Dio che esce oggi

Il brano ruota intorno all’idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose, capaci di mettere da parte la razionalità. A luglio il cantautore ligure terrà quattro concerti nella sua Genova e poi uno a Roma

Bresh torna con un nuovo singolo (prodotto da Shune) che ci porta nella confusione emotiva (e non solo) di questa epoca. Si intitola Da Dio e Bresh dipinge, con la sua consueta sensibilità (il suo album del 2025 Mediterraneo è stato il nostro disco dell'anno) l’idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose. E' una tematica frequente nella scrittura dell'artista ligure, soprattutto nei brani più personali, dove le immagini della quotidianità e gli stati emotivi convivono tra domande e risposte. Il cantautore proporrà Da Dio live in occasione del quattro appuntamenti, già sold out, ribattezzati Mare Nostrum, che andranno in scena al Porto Antico di Genova l'1, il 3, il 4 e il 5 luglio, e dal concerto del 10 luglio a Roma. Tornando a Da Dio , Bresh riflette sul senso di abbandono consapevole, sulla scelta di smettere di ambire al controllo su tutto, lasciando spazio agli imprevisti e ai cambi di direzione che la vita ci riserva. Il verso "e allora vita fai come vuoi, non ho più in mano le redini” sintetizza l'anima della canzone, sospesa tra il senso di resa e la lucidità.

DA DIO, IL TESTO

Sei bella, sto calmo

Ti giri, ti guardo

Qua dentro che caldo

Se esco, ti manco

Non ci credevo nemmeno un po’

Che potesse finire così

E allora, vita, fai come vuoi

Non ho più in mano le redini

Non può succedere, dai, no

Non è che ho deciso io

Io t’avrei pure detto di no

Ma eri vestita da Dio



Tu mi piaci, ma

Tutti vorrebbero fare l’amore con te

Quindi in pratica

Forse ho bisogno di stare lontano da te

Vorrei fingere

Mica solo una notte e dopo ándale

Stralunatica

Perché hai sempre la testa fra le nuvole

Puoi immaginarti la scena, oh

Mi hai sgamato, hai gli occhi dietro la schiena, oh

Come hai fatto a capirlo? Hai la sfera, oh

Basta poco, basta, chi se ne frega, oh

I pianeti e il loro gioco

Mi han mandato al manicomio, ohoh

È giusto che me la godo

Oppure scappo di nuovo, ohoh



Non ci credevo nemmeno un po’

Che potesse finire così

E allora, vita, fai come vuoi

Non ho più in mano le redini

Non può succedere, dai, no

Non è che ho deciso io

Io t’avrei pure detto di no

Ma eri di nuovo vestita da Dio

Tu mi piaci, ma

Tutti vorrebbero fare l’amore con te

Quindi in pratica

Forse ho bisogno di stare lontano da te

Vorrei fingere

Mica solo una notte e dopo ándale

Stralunatica



Perché hai sempre la testa fra le nuvole

Tu mi piaci, ma

Tutti vorrebbero fare l’amore con te

Quindi in pratica

Forse ho bisogno di stare lontano da te

Vorrei fingere

Mica solo una notte e dopo ándale

Stralunatica

Perché hai sempre la testa fra le nuvole

Sei bella, distratta

Ribelle, selvaggia

Sei matta, sei seria, sei finta, sei vera

Sei un’anima in pena, sei hardcore

L’amore stasera, porca la miseria

Mi sembra un assolo di Clapton

Tu mi piaci, ma

Quindi in pratica

Vorrei fingere

Stralunatica