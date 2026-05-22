Olivia Rodrigo, la canzone The Cure non ha a che fare con la band

Il secondo estratto dal nuovo album you seem pretty sad for a girl so in love, in arrivo il 12 giugno, racconta l’altra faccia dell’amore. La cantautrice ha però escluso ogni riferimento alla band inglese

Olivia Rodrigo ha pubblicato il singolo The Cure, il secondo tratto dal nuovo album you seem pretty sad for a girl so in love in arrivo il 12 giugno. La canzone racconta l’altra faccia dell’amore: la rottura, lo strappo e lo sgretolarsi di una relazione. Diretto da Cat Stolen e da Jaime Gerin, il videoclip del brano vede l’artista vincitrice di tre Grammy Awards nei corridoi freddi e asettici di un ospedale (realizzato a mano con il cartone) alla disperata ricerca dell’antidoto per un cuore spezzato. Il 21 maggio 2026, in un'intervista all'Elvis Duran Show, la cantautrice ha precisato che "onestamente, questa canzone, The Cure, non ha nulla a che fare con la band. Anche se mi piace tantissimo, è solo una felice coincidenza". Tuttavia, ha precisato che il frontman dei The Cure, Robert Smith, è un "amico", e ha aggiunto: "Lo adoro. Ci sentiamo praticamente ogni settimana. È fantastico". Nel giugno 2025, la cantante aveva invitato sul palco il collega durante la sua esibizione al Festival di Glastonbury, e insieme avevano cantato i brani Just Like Heaven e Friday I'm In Love. Nell'aprile 2026, Smith aveva parlato della loro amicizia Poi, ad aprile, Smith ha parlato della loro amicizia con la rivista British Vouge, alla quale aveva rivelato di essere stato lusingato quando Rodrigo l'aveva convocato. "Ho comprato Sour e poi Guts (entrambi in CD!)" aveva scritto. "Sebbene la maggior parte delle canzoni di questi due album non siano propriamente 'pensate per il mio pubblico' (!), sono tutte così belle che è difficile non innamorarsene". Aveva continuato: "Mi chiama spesso per parlare di vestiti e moda, e abbiamo trascorso un paio di serate memorabili insieme in studio...Non vedo l'ora di scoprire cosa farà in futuro".

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IL SINGOLO DROP DEAD E THE UNRAVELED TOUR A MILANO NEL 2027 Il singolo The Cure di Olivia Rodrigo segue il primo estratto dall’album you seem pretty sad for a girl so in love, intitolato drop dead, che ha debuttato alla prima posizione della storica classifica statunitense Billboard Hot 100 e che è attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. Grazie alla canzone, Olivia Rodrigo è diventata ufficialmente la prima artista a debuttare alla numero uno con il lead single di ognuno dei suoi primi tre album nella Billboard Hot 100, mentre il brano è diventato inoltre la sua quarta numero uno nella Hot 100. La cantante ha registrato il nuovo disco con il produttore Daniel Nigro, con il quale aveva già collaborato nei due album precedenti, Sour (certificato due volte Platino in Italia) e Guts (disco di Platino). Il 27 e il 28 aprile 2027 Olivia Rodrigo farà invece tappa in Italia all’Unipol Dome di Milano per i concerti di The Unraveled Tour, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo in pochissimo tempo con oltre un milione di biglietti venduti, date aggiuntive per la grande richiesta e record di affluenza battuti. All’O2 di Londra, con 11 serate in programma, Olivia Rodrigo è entrata a fare parte di un gruppo d’élite di artisti con numeri simili, come Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John e Rihanna. Approfondimento Olivia Rodrigo annuncia il tour 2027, due date a Milano