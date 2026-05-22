Olivia Rodrigo, la canzone The Cure non ha a che fare con la band

Olivia Rodrigo, la canzone The Cure non c'entra con la band ma lei sente Robert SmithMusica
Il secondo estratto dal nuovo album you seem pretty sad for a girl so in love, in arrivo il 12 giugno, racconta l’altra faccia dell’amore. La cantautrice ha però escluso ogni riferimento alla band inglese
Olivia Rodrigo ha pubblicato il singolo The Cure, il secondo tratto dal nuovo album you seem pretty sad for a girl so in love in arrivo il 12 giugno. La canzone racconta l’altra faccia dell’amore: la rottura, lo strappo e lo sgretolarsi di una relazione. Diretto da Cat Stolen e da Jaime Gerin, il videoclip del brano vede l’artista vincitrice di tre Grammy Awards nei corridoi freddi e asettici di un ospedale (realizzato a mano con il cartone) alla disperata ricerca dell’antidoto per un cuore spezzato. Il 21 maggio 2026, in un'intervista all'Elvis Duran Show, la cantautrice ha precisato che "onestamente, questa canzone, The Cure, non ha nulla a che fare con la band. Anche se mi piace tantissimo, è solo una felice coincidenza". Tuttavia, ha precisato che il frontman dei The Cure, Robert Smith, è un "amico", e ha aggiunto: "Lo adoro. Ci sentiamo praticamente ogni settimana. È fantastico". Nel giugno 2025, la cantante aveva invitato sul palco il collega durante la sua esibizione al Festival di Glastonbury, e insieme avevano cantato i brani Just Like Heaven e Friday I'm In Love. Nell'aprile 2026, Smith aveva parlato della loro amicizia Poi, ad aprile, Smith ha parlato della loro amicizia con la rivista British Vouge, alla quale aveva rivelato di essere stato lusingato quando Rodrigo l'aveva convocato. "Ho comprato Sour e poi Guts (entrambi in CD!)" aveva scritto. "Sebbene la maggior parte delle canzoni di questi due album non siano propriamente 'pensate per il mio pubblico' (!), sono tutte così belle che è difficile non innamorarsene". Aveva continuato: "Mi chiama spesso per parlare di vestiti e moda, e abbiamo trascorso un paio di serate memorabili insieme in studio...Non vedo l'ora di scoprire cosa farà in futuro".
IL SINGOLO DROP DEAD E THE UNRAVELED TOUR A MILANO NEL 2027
Il singolo The Cure di Olivia Rodrigo segue il primo estratto dall’album you seem pretty sad for a girl so in love, intitolato drop dead, che ha debuttato alla prima posizione della storica classifica statunitense Billboard Hot 100 e che è attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. Grazie alla canzone, Olivia Rodrigo è diventata ufficialmente la prima artista a debuttare alla numero uno con il lead single di ognuno dei suoi primi tre album nella Billboard Hot 100, mentre il brano è diventato inoltre la sua quarta numero uno nella Hot 100. La cantante ha registrato il nuovo disco con il produttore Daniel Nigro, con il quale aveva già collaborato nei due album precedenti, Sour (certificato due volte Platino in Italia) e Guts (disco di Platino). Il 27 e il 28 aprile 2027 Olivia Rodrigo farà invece tappa in Italia all’Unipol Dome di Milano per i concerti di The Unraveled Tour, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo in pochissimo tempo con oltre un milione di biglietti venduti, date aggiuntive per la grande richiesta e record di affluenza battuti. All’O2 di Londra, con 11 serate in programma, Olivia Rodrigo è entrata a fare parte di un gruppo d’élite di artisti con numeri simili, come Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John e Rihanna.
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DALLA VITTORIA DEI GRAMMY AWARDS ALLA VETTA DELLE CLASSIFICHE
Con oltre 36 milioni di copie vendute con i suoi album in tutto il mondo, Olivia Rodrigo ha ricevuto 14 nomination ai Grammy Awards, incluse le più importanti nelle categorie Miglior album dell’anno, Canzone dell’anno e Registrazione dell’anno, sia per l’album Sour, sia per il disco Guts. In occasione della 64ª edizione dei Grammy Awards ha inoltre vinto i premi come Miglior nuova artista, Miglior album pop vocale e Miglior performance pop solista. È stata poi nominata Nuova artista dell’anno agli American Music Awards, Donna dell’Anno ai Billboard Women in Music Awards nel 2022 e Autrice dell’anno agli ASCAP Pop Music Awards e ai Variety Hitmakers. Ancora, ha vinto 7 Billboard Awards, 1 BRIT, 1 Juno e l’NME Award. La pellicola Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a Sour film) ha invece trionfato come Miglior documentario musicale agli MTV Movie & Tv Awards nel 2022. Nello stesso anno, l’artista si è dedicata al primo tour globale, che ha registrato il sold out in 40 città degli Stati Uniti e in Europa. Nel 2024 si è poi esibita nel secondo tour Guts World Tour, che si è concluso nell’estate 2025 dopo oltre 100 date sold out con show da headliner in 64 città e in oltre 21 Paesi. Sempre nel 2024, proprio dopo il successo del tour, Olivia Rodrigo è stata nominata Artista in tour dell’anno da Billboard. L’album Sour ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, diventando così l’album di debutto rimasto più a lungo nella Top 10 della classifica nel 21° secolo, nonché il primo a trascorrere un intero anno ai vertici della classifica. È poi entrato al primo posto anche nelle classifiche di Regno Unito, Canada, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Australia e Nuova Zelanda. All’uscita, peraltro, ha registrato il maggior numero di ascolti in streaming negli Stati Uniti di sempre per un album di debutto di un’artista donna e ha battuto il record per l’album più ascoltato in una settimana da un’artista donna su Spotify. Il successivo disco, Guts, ha invece debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, in concomitanza con il singolo vampire in vetta alla Billboard Hot 100 e con il primo posto di Olivia Rodrigo nella classifica Artist 100. La popstar è la prima artista donna in quasi un decennio a debuttare con i suoi primi due album in cima alla Billboard 200 e l'artista più giovane nella storia della Hot 100 a debuttare al primo posto con tre successi (vampire e drivers license e good 4 u). Le restanti 11 tracce di Guts sono entrate nella top 40 della Hot 100. L’album ha raggiunto la vetta delle classifiche degli album in oltre 13 paesi, incluso il Regno Unito.
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Credits: IPA
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Olivia Rodrigo, classe 2003, è tra le stelle più brillanti del panorama internazionale: dal successo del disco di debutto Sour alla tre vittorie alla sessantaquattresima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Best New Artist, Best Pop Solo Performance e Best Pop Vocal Album