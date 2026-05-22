amfAR Gala a Cannes 2026, i look più belli sul red carpet. FOTO

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Bar Refaeli, che è a Cannes da qualche giorno per il Festival e i suoi molti eventi collaterali, ha scelto la semplicità e una tonalità di lilla adesso di gran tendenza. L'abito col collo alto e le maniche lunghe e la gonna col design asimmetrico è una creazione della Primavera 2026 di Stella McCartney.

Festival Cannes 2026, il red carpet del 20 maggio, da Elodie a Bella Hadid. FOTO