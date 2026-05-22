amfAR Gala a Cannes 2026, i look più belli sul red carpet. FOTO

amfAR Gala a Cannes 2026, i look più belli, da Heidi Klum a Eva Longoria. FOTO
Beneficenza e moda si uniscono a Cap d'Antibes nella serata più glamour della stagione e sul tappeto rosso (lilla, per l'occasione) del Gala annuale le stelle brillano tra cristalli, paillettes e gioielli preziosissimi. A un giorno dalla fine del Festival di Cannes le celebrità si concedono ancora una notte di festa. E un'uscita in Haute Couture all'insegna dell'eleganza e della stravaganza. I nostri look preferiti
A cura di Vittoria Romagnuolo