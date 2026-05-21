Festival Cannes, il red carpet de La Bola Negra, arrivano Tilda Swinton e Penélope Cruz
La decima giornata della kermesse vede sfilare le grandi icone di Hollywood, da Tilda Swinton, protagonista dell'ultimo Rendez-vous, a Penélope Cruz, nel cast de "La Bola Negra" di Calvo e Ambrossi, in Concorso. Gli altri film in anteprima sono "Coward" e "Victorian Psycho". In serata le luci si accendono nella vicina Cap D'Antibes per il tradizionale amfAR Gala che è uno dei momenti più attesi dagli appassionati di celebrity style - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo