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In blu cobalto anche Demi Moore, membro della giuria in vista in questa edizione, che non si è negata ai suoi ammiratori calcando il tappeto rosso quasi ogni sera e sempre con outfit d'impatto. Oggi il suo look si caratterizza per la presenza di un dress con la coda stretta e gioielli (di Chopard) importanti sulla scollatura. La chioma lunga, iconica, è oggi ridotta alla lunghezza di un bob. Non è la prima volta che l'attrice ci fa creder di aver tagliato i capelli e anche questa volta potrebbe trattarsi di una trovata temporanea.

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