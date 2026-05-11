Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film agli ospiti

Sarà Eye Haïdara, attrice francese di origini maliane nata a Boulogne-Billancourt il 7 marzo 1983, a guidare le cerimonie di apertura e chiusura del Festival di Cannes 2026 dal Grand Théâtre Lumière. Figura di rilievo della scena culturale francese contemporanea, Haïdara incarna un percorso artistico internazionale costruito tra cinema d’autore, teatro e televisione.

Nata in Francia da una famiglia maliana e cresciuta tra Parigi e Bamako, in Mali, ha sviluppato fin da giovanissima una vocazione per la recitazione, perfezionando la propria formazione presso il Lycée Racine, la Sorbonne Nouvelle e l’Acting International di Parigi. Il suo profilo unisce una solida preparazione intellettuale a una notevole versatilità scenica.

Dopo il debutto cinematografico con Look at Me di Audrey Estrougo e la partecipazione a Film socialisme di Jean-Luc Godard, si è imposta definitivamente nel panorama internazionale con C'est la vie - Prendila come viene di Olivier Nakache e Éric Toledano, performance che le è valsa candidature ai prestigiosi Premi César e Lumière come migliore promessa femminile.

La sua carriera è caratterizzata da una costante alternanza tra produzioni popolari e opere di forte valore autoriale, collaborando con registi di primo piano come Michel Hazanavicius, Cédric Klapisch e Michel Leclerc. Parallelamente, la sua intensa attività teatrale — inclusa la partecipazione al Festival d’Avignone — conferma il suo prestigio come interprete completa.

La scelta di Eye Haïdara come maîtresse de cérémonie per Cannes 2026 rappresenta quindi molto più di una semplice conduzione: riflette l’identità di un festival che punta a valorizzare eccellenza artistica, diversità culturale e modernità, affidandosi a una personalità capace di incarnare il dialogo tra tradizione cinematografica e nuove sensibilità globali.