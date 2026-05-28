Hen - Storia di una gallina, trama e cast del film da oggi al cinema

Introduzione
Esce oggi, giovedì 28 maggio 2026, al cinema Hen - Storia di una gallina, diretto da György Pálfi. Si tratta di un’opera che si colloca volutamente ai margini delle convenzioni narrative più consolidate, scegliendo una prospettiva insolita e radicale per raccontare una storia di sopravvivenza e osservazione del mondo.
Realizzato nel 2025 come coproduzione tra Germania, Grecia e Ungheria, il film si muove tra registri che intrecciano commedia e dramma, costruendo un dispositivo cinematografico che trasforma un punto di vista animale in chiave di lettura del reale.
Con una durata complessiva di 96 minuti, il lungometraggio arriva in Italia grazie alla distribuzione affidata a Officine Ubu. Il titolo originale è Kota.
Scopriamo di seguito cosa bisogna sapere di Hen - Storia di una gallina, dalla trama al cast fino al trailer (che potete guardare nel video posto in alto, nella clip in testa a questo articolo).
Quello che devi sapere
Trama
La narrazione del film Hen - Storia di una gallina si sviluppa interamente dal punto di vista di una gallina, seguendone la traiettoria esistenziale tra condizioni di cattività, improvvise fughe e momenti di osservazione diretta del comportamento umano e animale. La protagonista, unica gallina nera nata in un allevamento industriale circondata da pulcini gialli, si trova inizialmente intrappolata su un camion, apparentemente destinata a una fine inevitabile.
Durante una sosta in un’area di servizio riesce a fuggire, ma la sua libertà si rivela subito fragile. Una volpe la individua e la insegue, costringendola a una nuova lotta per la sopravvivenza, dalla quale riesce nuovamente a sottrarsi. Il suo percorso prosegue tra ambienti eterogenei, passando da un mercato affollato a una manifestazione, fino all’incontro con un cane di nome Titan, che la conduce al suo proprietario Ioannis, ex gestore del ristorante Panorama, dove vive insieme alla figlia e al compagno di lei, coinvolto in attività criminali.
La gallina viene infine catturata e rinchiusa in un pollaio con le altre, ma anche in questa condizione di prigionia continua a manifestare un impulso alla fuga e alla sopravvivenza, attraversando una realtà segnata da violenza e dinamiche di sopraffazione.
Cast e personaggi
Nel film Hen - Storia di una gallina figurano Yannis Kokiasmenos nel ruolo del ristoratore Ioannis, Maria Diakopanayotou nel ruolo della ragazza, Argyris Pantazaras nel ruolo del ragazzo e Machmout Bamerni. Il cast comprende inoltre Antonis Kafetzopoulos nel ruolo del contrabbandiere e Antonis Tsiotsiopoulos nel ruolo della guardia del corpo.
Tra i protagonisti umani, la vicenda ruota attorno a Ioannis, proprietario dell’ex ristorante Panorama, figura centrale in un contesto familiare e sociale segnato da tensioni, e ai rapporti complessi che si sviluppano attorno a lui.
Produzione
Hen - Storia di una gallina (Kota) è una co-produzione tra Germania, Grecia e Ungheria. Il film è stato presentato in anteprima mondiale in concorso al Toronto International Film Festival 2025 nella sezione Platform, e successivamente alla Festa del Cinema di Roma 2025.
Il progetto è diretto da György Pálfi e scritto insieme a Ruttkay Zsófia. Una delle caratteristiche distintive della lavorazione riguarda l’impiego di galline reali, utilizzate al posto di ricostruzioni digitali. Sebbene nel film sembri comparire un unico animale, le riprese hanno coinvolto otto galline diverse, identificate come Eszti, Szandi, Feri, Enci, Eti, Enikő, Nóra e Anett, addestrate nei mesi precedenti le riprese per abituarsi al contatto con la troupe.
Le sessioni di lavorazione erano necessariamente brevi, non superando i 20-30 minuti, poiché gli animali tendevano a stancarsi rapidamente e a perdere concentrazione. Come riportato nel materiale di produzione: “Tuttavia, dimenticano facilmente e si stancano in fretta. Una gallina può concentrarsi davanti alla camera per circa 20-30 minuti. Dopodiché si annoia e perde motivazione. Il piano di lavorazione è stato quindi strutturato di conseguenza”.
Regia e impostazione stilistica
La regia di Hen - Storia di una gallina è di György Pálfi e si inserisce in un percorso autoriale già noto per opere come Taxidermia, presentato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard. Anche in Hen - Storia di una gallina ritorna una forte presenza del tema della morte, declinato però in una forma più assimilabile a una “favola nera”.
Il film alterna elementi di coming of age e tensione thriller, soprattutto nella sua seconda parte, e si distingue per una costruzione percettiva fortemente legata al suono e alla soggettività animale. L’opera si apre inoltre con un dispositivo visivo che simula un’impostazione documentaristica, per poi evolvere verso dinamiche più simboliche e a tratti surreali.
Il confronto con altri lavori contemporanei è evidente anche nel riferimento alla condizione esistenziale del protagonista animale, che richiama indirettamente la riflessione presente in EO di Jerzy Skolimowski. Tuttavia, la gallina protagonista di Hen - Storia di una gallina si configura come una figura guidata da puro istinto, attraversata da un processo di trasformazione identitaria che culmina in un progressivo cambiamento di posizione narrativa.