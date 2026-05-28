Hen - Storia di una gallina, trama e cast del film da oggi al cinema

Hen - Storia di una gallina (Kota) è una co-produzione tra Germania, Grecia e Ungheria. Il film è stato presentato in anteprima mondiale in concorso al Toronto International Film Festival 2025 nella sezione Platform, e successivamente alla Festa del Cinema di Roma 2025.

Il progetto è diretto da György Pálfi e scritto insieme a Ruttkay Zsófia. Una delle caratteristiche distintive della lavorazione riguarda l’impiego di galline reali, utilizzate al posto di ricostruzioni digitali. Sebbene nel film sembri comparire un unico animale, le riprese hanno coinvolto otto galline diverse, identificate come Eszti, Szandi, Feri, Enci, Eti, Enikő, Nóra e Anett, addestrate nei mesi precedenti le riprese per abituarsi al contatto con la troupe.

Le sessioni di lavorazione erano necessariamente brevi, non superando i 20-30 minuti, poiché gli animali tendevano a stancarsi rapidamente e a perdere concentrazione. Come riportato nel materiale di produzione: “Tuttavia, dimenticano facilmente e si stancano in fretta. Una gallina può concentrarsi davanti alla camera per circa 20-30 minuti. Dopodiché si annoia e perde motivazione. Il piano di lavorazione è stato quindi strutturato di conseguenza”.

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