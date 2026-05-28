Il silenzio degli altri, trama e cast del film che esce oggi al cinema

Introduzione
Il silenzio degli altri, diretto da Eva Libertad, è un dramma spagnolo del 2025 della durata di 99 minuti che arriva nelle sale italiane da oggi, giovedì 28 maggio 2026, distribuito da Lucky Red. Il film, presentato con il titolo originale Sorda, porta sullo schermo una storia profondamente intima che affronta il tema della sordità attraverso il racconto della vita quotidiana, delle relazioni familiari e delle difficoltà emotive legate alla comunicazione e all’inclusione.
Protagonisti dell’opera sono Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta e Joaquín Notario, interpreti di una vicenda costruita attorno ai rapporti umani e alle fragilità che emergono all’interno della dimensione familiare. Al centro della narrazione si sviluppa infatti il percorso di una donna sorda che si confronta con la maternità e con la necessità di trovare un equilibrio in un mondo pensato prevalentemente per chi sente.
Attraverso uno stile essenziale e realistico, Eva Libertad costruisce un racconto che osserva da vicino le implicazioni quotidiane della disabilità uditiva, soffermandosi sulle incomprensioni, sui legami affettivi e sulle tensioni che possono nascere anche nei gesti più ordinari. Il film intreccia così dimensione privata e riflessione sociale, dando forma a un’opera che mette al centro il bisogno di ascolto, il diritto all’autodeterminazione e la ricerca di una comunicazione autentica.
Scopriamo di seguito cosa bisogna sapere del film Il silenzio degli altri, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
La storia del film Il silenzio degli altri segue Ángela, una donna sorda che vive insieme al compagno Héctor, udente, mentre la coppia si prepara ad affrontare un cambiamento importante nella propria vita familiare. L’arrivo di una figlia porta con sé entusiasmo, aspettative e nuove responsabilità, ma anche interrogativi legati alla comunicazione e alla possibilità di costruire un equilibrio condiviso all’interno della coppia e del contesto sociale che li circonda.
Nel corso del racconto, il film esplora la quotidianità della protagonista tra relazioni personali, momenti di fragilità e difficoltà di integrazione in una realtà ancora fortemente modellata sulle esigenze di chi sente. Senza trasformare il dramma in una narrazione didascalica, Il Silenzio degli Altri sviluppa il percorso emotivo dei suoi personaggi attraverso un approccio intimo e vicino alle esperienze vissute.
Cast e personaggi
Nel film Il silenzio degli altri, a interpretare la protagonista Ángela è Miriam Garlo, al centro di una prova costruita sulla dimensione emotiva e sulla rappresentazione della sordità nella vita quotidiana. Accanto a lei, Álvaro Cervantes veste i panni di Héctor, compagno della donna e figura fondamentale nello sviluppo della vicenda familiare.
Il cast comprende anche Elena Irureta e Joaquín Notario, insieme a Sofia López, Agustín Mateo, Erika Rubia, Marc Blauk, Álvaro Leal e Carlos Soroa. I personaggi che gravitano attorno alla coppia contribuiscono a delineare il contesto sociale e familiare in cui si muove la protagonista, mostrando differenti modalità di relazione tra mondo udente e non udente.
La regia di Eva Libertad
Eva Libertad firma sia la regia sia la sceneggiatura del film Il silenzio degli altri, portando avanti un progetto nato inizialmente come cortometraggio nel 2022. Il suo lavoro si concentra soprattutto sulla dimensione percettiva della protagonista, cercando di restituire allo spettatore una partecipazione diretta al modo in cui Ángela vive e interpreta il mondo.
La regista costruisce il racconto attraverso uno stile sobrio ed essenziale, privilegiando l’osservazione dei dettagli quotidiani e delle dinamiche relazionali. Il film evita soluzioni spettacolari e sceglie invece una narrazione più raccolta, orientata all’intimità dei personaggi e ai silenzi che attraversano le loro relazioni.
Produzione e sviluppo del progetto
Il silenzio degli altri nasce come espansione del cortometraggio omonimo realizzato da Eva Libertad nel 2022. Dopo la partecipazione del corto a diversi festival internazionali e il successo ottenuto nel circuito cinematografico, il progetto è stato trasformato in un lungometraggio grazie al coinvolgimento della produttrice Miriam Porté.
Le riprese del film si sono svolte nella regione spagnola di Murcia tra giugno e luglio 2024. Alla produzione hanno partecipato Distinto Films, Nexus CreaFilms, A Contracorriente Films e Diverso Films AIE. La fotografia è stata affidata a Gina Ferrer, mentre il montaggio porta la firma di Marta Velasco. Le musiche originali sono state composte da Aránzazu Calleja.
Festival, riconoscimenti e distribuzione
Il film Il silenzio degli altri è stato presentato alla Berlinale 2025, dove ha ottenuto il Premio del Pubblico nella sezione Panorama, confermando l’attenzione internazionale verso il progetto di Eva Libertad. L’opera ha inoltre ricevuto 7 candidature ai Premi Goya, conquistando 3 riconoscimenti.
Distribuito in Italia da Lucky Red, Il silenzio degli altri arriva nelle sale italiane il 28 maggio 2026, proponendo al pubblico un racconto che intreccia dimensione personale e riflessione sociale attraverso il tema della comunicazione, dell’identità e della maternità.