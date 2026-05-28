Il silenzio degli altri, trama e cast del film che esce oggi al cinema

Introduzione

Il silenzio degli altri, diretto da Eva Libertad, è un dramma spagnolo del 2025 della durata di 99 minuti che arriva nelle sale italiane da oggi, giovedì 28 maggio 2026, distribuito da Lucky Red. Il film, presentato con il titolo originale Sorda, porta sullo schermo una storia profondamente intima che affronta il tema della sordità attraverso il racconto della vita quotidiana, delle relazioni familiari e delle difficoltà emotive legate alla comunicazione e all’inclusione.

Protagonisti dell’opera sono Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta e Joaquín Notario, interpreti di una vicenda costruita attorno ai rapporti umani e alle fragilità che emergono all’interno della dimensione familiare. Al centro della narrazione si sviluppa infatti il percorso di una donna sorda che si confronta con la maternità e con la necessità di trovare un equilibrio in un mondo pensato prevalentemente per chi sente.

Attraverso uno stile essenziale e realistico, Eva Libertad costruisce un racconto che osserva da vicino le implicazioni quotidiane della disabilità uditiva, soffermandosi sulle incomprensioni, sui legami affettivi e sulle tensioni che possono nascere anche nei gesti più ordinari. Il film intreccia così dimensione privata e riflessione sociale, dando forma a un’opera che mette al centro il bisogno di ascolto, il diritto all’autodeterminazione e la ricerca di una comunicazione autentica.

Scopriamo di seguito cosa bisogna sapere del film Il silenzio degli altri, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.