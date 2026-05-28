Vasco Rossi in concerto a Rimini, tutto quello che c'è da sapere

In questi giorni Vasco Rossi è impegnato con le prove sul palco di Rimini. Il rocker ha scherzato: “Ore e ore allo stadio… sole in faccia, musica nelle orecchie e rock nelle vene. Si prova, si riprova, si sistema, si cambia, si ricomincia… e intanto l’abbronzatura avanza più veloce della scaletta! Siamo tutti belli, bravi e ormai anche discretamente coloriti. In pratica: band in prova e reparto tintarella tutto compreso”.

Infine, il rocker ha concluso: “L’energia cresce, il suono si compatta, il concerto prende forma e noi continuiamo a cuocere lentamente al sole di Rimini in attesa che arrivi la sera che è il nostro habitat naturale”.