Vasco Rossi in concerto a Rimini, tutto quello che c'è da sapere

Introduzione
Dopo il soundcheck del 29, sabato 30 maggio Vasco Rossi aprirà ufficialmente il nuovo tour con il grande concerto in programma allo stadio Romeo Neri di Rimini. Attese decine di migliaia di spettatori. Massimo riserbo sulla scaletta, il rocker ha dichiarato: “Inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata. Sarà una bella botta”. In seguito, Vasco Rossi porterà la sua musica in altre cinque città: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show
Quello che devi sapere
Vasco Rossi, il nuovo tour
Undici appuntamenti per centinaia di migliaia di spettatori. Il 30 maggio Vasco Rossi aprirà la nuova tournée con il grande show in programma allo stadio Romeo Neri di Rimini. Previsti concerti anche a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.
La scaletta
Massimo riserbo sulla scaletta dei concerti. Vasco Rossi ha anticipato: “Vi stupirà… inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata. Sarà una bella botta”. Il rocker ha parlato della costruzione dello spettacolo: “Una volta scelto il primo brano, è come l’incipit di un libro, le altre canzoni seguono a ruota. Le prime tre devono essere pezzi forti, tirati, senza pausa, come ai miei primi concerti quando continuavo a suonare per evitare che dal pubblico mi insultassero. Con la quarta canzone arriva una botta emotiva, la ballata emozionante. Le canzoni devono formare un’onda mentale, sia nei testi sia nelle musiche. Poi dalla quinta si ricomincia a spingere... e via così, con tutti degli sbalzi emozionali ben studiati. Ci dev’essere un equilibrio tra due canzoni vicine anche come tonalità, ci stiamo attenti”.
Gli atti dello show
Vasco Rossi ha annunciato la suddivisione dello spettacolo in più parti: “Il concerto è diviso in due parti e dopo ci sono i bis. Diciamo che i bis sono la terza parte. Quando dico ‘l’ultima canzone’ intendo quella prima dei bis”. Vasco Rossi ha anticipato: "Quindi l’ultima canzone sarà Un mondo migliore che non è certo quello in cui viviamo”.
L'indirizzo dello stadio e l'orario di inizio
Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 20.45 Questo l’indirizzo dello stadio Romeo Neri: piazzale del Popolo 1, 47924, Rimini.
Tutte le date del tour
Dopo il soundcheck e la prima data allo stadio Romeo Neri di Rimini, Vasco Rossi porterà la sua musica in altre cinque città: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Ecco il calendario completo del tour 2026:
- 30 maggio – Rimini – Stadio Romeo Neri
- 5 e 6 giugno - Ferrara - Parco Urbano G. Bassani
- 12 e 13 giugno - Olbia - Arena
- 18 e 19 giugno - Bari - Stadio San Nicola
- 23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero
- 28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium
Il palco
In attesa del primo appuntamento live, Vasco Rossi ha condiviso alcune immagini del palco sul suo profilo Instagram dichiarando: “Non vedo l’ora che cominci tutto. Non vedo l’ora di possedere questo palco strepitoso, di suonarlo qui a Rimini e poi portarlo in giro per l’Italia. È un giro diverso dal solito. Lontano dalle grandi città. Non sto più nella pelle! Evviva!!!”.
Le prove
In questi giorni Vasco Rossi è impegnato con le prove sul palco di Rimini. Il rocker ha scherzato: “Ore e ore allo stadio… sole in faccia, musica nelle orecchie e rock nelle vene. Si prova, si riprova, si sistema, si cambia, si ricomincia… e intanto l’abbronzatura avanza più veloce della scaletta! Siamo tutti belli, bravi e ormai anche discretamente coloriti. In pratica: band in prova e reparto tintarella tutto compreso”.
Infine, il rocker ha concluso: “L’energia cresce, il suono si compatta, il concerto prende forma e noi continuiamo a cuocere lentamente al sole di Rimini in attesa che arrivi la sera che è il nostro habitat naturale”.
Il pubblico
Centinaia di migliaia di spettatori canteranno e balleranno con Vasco Rossi nel corso dei numerosi appuntamenti. In attesa dell’inizio della tournée, il rocker ha rilanciato i dati diffusi da Luigi Lamarina, direttore del fan club, scrivendo: “Gli spettatori arrivano da tutti i cap d’Italia, oltre 1.500 sono i minorenni presenti a ogni data, l’età media è sui 38 anni e nei primi cinque minuti di vendita vengono polverizzati 150.000 biglietti”.
Il soundcheck
Prima dell’appuntamento del 30, venerdì 29 maggio Vasco Rossi sarà protagonista della prova generale dedicata agli iscritti al suo fan club.
Le infradito
Come rivelato dalla pagina Instagram del Blasco Official Fan Club, gli spettatori presenti alla prova generale avranno la possibilità di ricevere le infradito in anteprima assoluta con il rinnovo dell'abbonamento, acquistando la blasco card, presso i gazebo presenti.
La vita in tour
Vasco Rossi (FOTO) ha parlato della sua vita in tour sul profilo Instagram che conta oltre 2.400.000 follower: “Quando parto per un tour… parto davvero. Esco di casa e non ci torno più fino alla fine. Durante le prove e il tour entro in un’altra vita: musica, palco, poesia, suoni, emozioni”.
Successivamente, il rocker ha specificato: “Per questo elimino quasi tutto il resto. Messaggi, telefonate, distrazioni, drammi, questioni, fuori. Anche un piccolo messaggio può cambiarti l’umore e quando sali sul palco devi essere libero, leggero, acceso. Il tour per me è un lungo viaggio, una specie di mondo parallelo”.