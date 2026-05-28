Introduzione
Tuner - L'accordatore è un film del 2025 di Daniel Roher, all'esordio con un lungometraggio. La storia drammatica dalle atmosfere thriller e crime ha come protagonista la star britannica Leo Woodall affiancata da Dustin Hoffman e Havana Rose Liu. Il film, che è co-scritto dal regista insieme a Robert Ramsey, arriva nelle sale da giovedì 28 maggio distribuito da Notorius Pictures.
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Quello che devi sapere
Tuner - L'accordatore, quando esce e dove vederlo
Tuner - L'accordatore è un film drammatico del 2025, che mescola il racconto biografico a una trama thriller e crime.
Opera prima di finzione del regista canadese Daniel Roher, che nel 2023 ha vinto l'Oscar per il Miglior Documentario, Navalny, ha debutatto al Telluride Film Festival per poi passare a Toronto.
Negli Stati Uniti esce a maggio 2026 e nelle sale italiane entra il programmazione dal 28 maggio con la distribuzione di Notorius Pictures.
La trama di Tuner - L'accordatore
Niki (Leo Woodall) è stato un bambino prodigio dotato di un orecchio eccezionale che gli permette di cogliere anche le sfumature impercettibili delle note che suona al piano.
La sua eccezionalità, però, è penalizzata dall'iperacusia, una patologia che amplifica i suoni e rende insostenibili i rumori.
Crescendo si rende conto che deve rinunciare al suo sogno e si reinventa come accordatore di pianoforti, al seguito del suo mentore, Harry Horowitz (Dustin Hoffman).
Un giorno un addetto alla sicurezza individua in Niki delle possibilità che il ragazzo non ha mai esplorato: col suo orecchio può aprire agevolmente una cassaforte. Per Niki si spalanca la via del crimine.
Al giovane accordatore servono soldi: Harry è finito in ospedale e lui e sua moglie non riescono a cavarsela.
Dall'altra parte, il protagonista inzia a ripensare il suo rapporto con la musica, l'arte e la creazione e lo fa quando arriva Ruthie, una studentessa di musica interpretata da Havana Rose Liu, con cui inizia anche una relazione sentimentale.
Il cast del film con Leo Woodall
Leo Woodall è Niki White nel film di Daniel Roher. L'attore britannico è un vero e proprio astro in ascesa a Hollywood: negli ultimi anni ha recitatato nella miniserie Vladimir ma anche in The White Lotus 2, in One Day, Norimberga e l'ultimo capitolo della saga di Bridget Jones, Bridget Jones: Mad About The Boy.
Dustin Hoffman torna al cinema dopo Megalopolis del 2024 e Tower Stories di Peter Greenway.
Nel cast uno dei ruoli femminili principali è di Havana Rose Liu, che è apparsa nel film natalizio Oh. What. Fun. Compaiono poi: Tovah Feldshuh (Nobody Wants This), Jean Reno e Lior Raz (Fauda).
I temi del film: identità, arte e crimine
In Tuner - L'accordatore il suono è un elemento centrale della narrazione. Lo spettatore sente ciò che percepisce il protagonista e, come lui, si infastidisce quando i rumori diventano disturbanti - un'anticipazione è già nel trailer, disponibile in testa a questa scheda.
Il film si muove tra più generi, alternando sequenze thiller ad altre di tono e ritmo completamente diverse.
Questi passaggi seguono le divisioni nell'animo del protagonista, che resta artista quando diventa complice dei furti ed è un criminale quando torna tra le mura domestiche e deve trovare un equilibrio tra le diverse versioni della sua vita.
L'identità è un nodo connesso a quello della patologia, il punto di partenza che costringe il protagonista a cambiare i piani della sua esistenza.
Le sequenze crime seguono le regole del genere con la precisione dei film dello stesso tipo degli anni Novanta: ritmo serrato, crescendo di tensione e attenzione ai dettagli, visivi e sonori, che rendono evidente le doti di documentarista dell'autore.
Interessanti i rapporti tra i personaggi, tutti messi in scena da interpreti navigati.
Oltre ai veterani di Hollywood presenti nel film, i critici hanno apprezzato la prova di Woodall, stella sempre più luminosa (e richiesta) dal cinema e dalla tv.