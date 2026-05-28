In Tuner - L'accordatore il suono è un elemento centrale della narrazione. Lo spettatore sente ciò che percepisce il protagonista e, come lui, si infastidisce quando i rumori diventano disturbanti - un'anticipazione è già nel trailer, disponibile in testa a questa scheda.

Il film si muove tra più generi, alternando sequenze thiller ad altre di tono e ritmo completamente diverse.

Questi passaggi seguono le divisioni nell'animo del protagonista, che resta artista quando diventa complice dei furti ed è un criminale quando torna tra le mura domestiche e deve trovare un equilibrio tra le diverse versioni della sua vita.

L'identità è un nodo connesso a quello della patologia, il punto di partenza che costringe il protagonista a cambiare i piani della sua esistenza.

Le sequenze crime seguono le regole del genere con la precisione dei film dello stesso tipo degli anni Novanta: ritmo serrato, crescendo di tensione e attenzione ai dettagli, visivi e sonori, che rendono evidente le doti di documentarista dell'autore.

Interessanti i rapporti tra i personaggi, tutti messi in scena da interpreti navigati.

Oltre ai veterani di Hollywood presenti nel film, i critici hanno apprezzato la prova di Woodall, stella sempre più luminosa (e richiesta) dal cinema e dalla tv.