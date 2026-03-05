Vladimir, trama e cast della serie con Rachel Weisz su Netflix

Il titolo del libro e della serie (la scelta di dare all'opera il nome del protagonista maschile e non quello di lei) suggeriscono l'importanza del punto di vista femminile nella narrazione, sulla pagina e sullo schermo.

La protagonista assoluta della storia è la donna interpretata da Rachel Weisz: è lei a stabilire cosa lo spettatore deve sapere e deve capire della sua vicenda.

La verità è la sua ma non è detto che ciò che vediamo sia la realtà. Molte delle scene sono frutto della sua immaginazione, figlie dell'ossessione crescente per Vladimir, la cui gentilezza non va interpretata necessariamente come un tentativo di seduzione.

La presenza di Vladimir è la miccia che fa incendiare l'universo della protagonista, le cui certezze si sono sgretolate, sia in famiglia che al lavoro.

La battaglia più dura è quella che la protagonista combatte contro se stessa, per riappropriarsi della sua identità perduta. Da donna di successo e ascoltata a persona poco desiderata. Desiderare Vladimir, a costo di perdere tutto, è l'unica strada per tornare ad esistere. Mentre tutto attorno, nel campus, diventa ostile.