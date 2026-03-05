Vladimir, trama e cast della serie con Rachel Weisz su Netflix

Vladimir, trama e cast della serie con Rachel Weisz da oggi in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
Vladimir, miniserie statunitense del 2026, tratta dall'omonimo romanzo di Julia May Jonas, è in streaming su Netflix dal 5 marzo con tutti gli otto episodi che la compongono disponibili fin dalla data del rilascio.
Lo show, che vede protagonisti Rachel Weisz e Leo Woodall, è un dramma condito da venature thiller e dark comedy, è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Vladimir, quando esce e dove vederla
Vladimir, miniserie statunitense ideata da Julia May Jonas e adattamento per la tv del romanzo omonimo pubblicato dalla scrittrice statunitense nel 2022, debutta su Netflix il 5 marzo con tutti gli 8 episodi che la compongono, lunghi ciascuno poco più o poco meno di 30 minuti.
La serie, un prodotto 20th Century Television, vede Rachel Weisz, attrice femminile principale, coinvolta anche come produttrice esecutiva.
Lo show è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama di Vladimir
Una donna non più giovanissima ma ancora molto bella, con un profilo professionale importante e una famiglia composta da marito e figlia adolescente, entra in conflitto con se stessa quando si rende conto di essere diventata poco rilevante agli occhi del mondo.
La protagonista di questa storia (interpretata da Rachel Weisz), che non ha un nome e che racconta la sua storia parlando direttamente al pubblico, non pubblica più libri da quindici anni e anche la sua posizione accademica sembra compromessa quando suo marito (anche lui insegnante) viene travolto da uno scandalo di natura sessuale.
Tutto prende una svolta imprevista quando al campus arriva un nuovo professore, bello, enigmatico e parecchio seducente, Vladimir Vladinski (Leo Woodall).
Vladinski diventa solo Vladimir nelle fantasie della protagonista che, da questo momento, diventerà vittima di una vera e propria ossessione per lui.
Il cast delle serie
Oltre a Rachel Weisz, premio Oscar per The Constant Gardener - La cospirazione e Leo Woodall, uno dei nuovi golden boy di Hollywood, star di One Day e di The White Lotus 2, più recentemente visto in Bridget Jones - Un amore di ragazzo e Norimberga, la serie vanta un cast composto da molti volti noti del mondo del cinema e della tv.
Nei panni del marito della protagonista c'è il candidato all'Emmy John Slattery. La figlia della coppia è Ellen Robertson. La moglie di Vladimir è Jessica Henwick. Elisa Moolercherry e Kayli Carter sono altre interpreti.
I temi: il desiderio femminile
Il titolo del libro e della serie (la scelta di dare all'opera il nome del protagonista maschile e non quello di lei) suggeriscono l'importanza del punto di vista femminile nella narrazione, sulla pagina e sullo schermo.
La protagonista assoluta della storia è la donna interpretata da Rachel Weisz: è lei a stabilire cosa lo spettatore deve sapere e deve capire della sua vicenda.
La verità è la sua ma non è detto che ciò che vediamo sia la realtà. Molte delle scene sono frutto della sua immaginazione, figlie dell'ossessione crescente per Vladimir, la cui gentilezza non va interpretata necessariamente come un tentativo di seduzione.
La presenza di Vladimir è la miccia che fa incendiare l'universo della protagonista, le cui certezze si sono sgretolate, sia in famiglia che al lavoro.
La battaglia più dura è quella che la protagonista combatte contro se stessa, per riappropriarsi della sua identità perduta. Da donna di successo e ascoltata a persona poco desiderata. Desiderare Vladimir, a costo di perdere tutto, è l'unica strada per tornare ad esistere. Mentre tutto attorno, nel campus, diventa ostile.