Dietro l’energia anarchica e punk di La Sposa! c’è in realtà un lavoro tecnico molto preciso, costruito da una squadra di collaboratori tra i più importanti del cinema contemporaneo. Alla fotografia c’è Lawrence Sher, che costruisce un universo visivo sospeso tra il gotico classico e il cinema americano degli anni Trenta. Il film alterna sequenze girate in anamorfico widescreen con momenti pensati appositamente per il formato IMAX, una scelta utilizzata non tanto per le scene spettacolari quanto per amplificare i momenti emotivi o surreali della storia. L’immagine si espande improvvisamente, quasi a trascinare lo spettatore dentro l’esperienza sensoriale del film.

Le scenografie di Karen Murphy ricreano una Chicago degli anni Trenta che non è soltanto realistica ma anche fortemente simbolica. Il laboratorio della dottoressa Euphronious, pieno di strumenti elettrici d’epoca e macchinari scientifici autentici, sembra uscito da un sogno febbrile tra espressionismo e fantascienza vintage. Allo stesso tempo gli ambienti conservano una dimensione sorprendentemente umana, piena di dettagli che suggeriscono la vita dei personaggi e le loro ossessioni.

Anche la musica contribuisce a questo equilibrio instabile tra romanticismo e ribellione. La colonna sonora composta da Hildur Guðnadóttir — con la supervisione musicale di Randall Poster — mescola orchestra, suggestioni rock e sonorità sperimentali. In alcune sessioni di registrazione sono stati coinvolti musicisti come Lee Ranaldo dei Sonic Youth e il sassofonista David Murray, creando un impasto sonoro che riflette perfettamente l’identità del film: romantica, inquieta e profondamente punk.

A completare questo universo visivo contribuiscono i costumi di Sandy Powell, che trasformano la Sposa in una figura iconica e quasi mitologica. Il celebre abito arancione indossato dal personaggio diventa un segno visivo ricorrente, un simbolo della sua rinascita e della sua ribellione.

Il risultato è un film che sembra istintivo e selvaggio, ma che in realtà nasce da un equilibrio attentissimo tra immagine, musica e messa in scena.