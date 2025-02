11/14 ©Getty

Nico Parker interpreta Chloe, una nuova presenza che potrebbe giocare un ruolo cruciale nella fase della vita di Bridget descritta da questo capitolo. Nico Parker è un'attrice britannica, nata a Londra il 9 dicembre 2004. Ha debuttato nel cinema con il ruolo da protagonista in Dumbo (2019) e ha recitato in The Last of Us e nel remake live-action di Dragon Trainer. Qui la vediamo alla première di Los Angeles di The Last of Us nel gennaio 2023