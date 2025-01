1/13 ©IPA/Fotogramma

Renée Zellweger, il volto dell'iconica Bridget Jones sul grande schermo, ha sfilato sotto i riflettori de Le Grand Rex di Parigi dove è stato allestito un tappeto rosa shocking in occasione della première francese di Bridget Jones: Mad About The Boy, pellicola che uscirà nelle sale italiane col titolo Bridget Jones - Un amore di ragazzo il prossimo 13 febbraio.

L'attrice statunitense ha sfilato per i flash con un elegante look da sera, un abito in pizzo che mette in risalto la sua silhouette



