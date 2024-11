Bridget Jones: Un amore di ragazzo, il trailer del film

In Bridget Jones: Un amore di ragazzo, l'ttrice due volte premio Oscar® Renée Zellweger torna a interpretare il ruolo che ha reso iconica una delle protagoniste più amate della commedia romantica, una donna il cui approccio unico alla vita e all'amore ha ridefinito un intero genere cinematografico. In testa all'articolo potete trovare il trailer ufficiale del film

Bridget Jones è arrivata per la prima volta sugli scaffali delle librerie con il fenomeno letterario "Il diario di Bridget Jones" di Helen Fielding, che è diventato un bestseller mondiale e un film di enorme successo. Nei panni di una donna single in carriera che vive a Londra, Bridget Jones non ha soltanto condiviso col mondo le sue avventure sentimentali, ma ha anche contribuito a rendere popolari termini come “Single", “Felicemente sposati” e "Cialtronerie sentimentali" nel lessico mondiale. La capacità di Bridget di superare le avversità l’ha portata infine a sposare l’avvocato di successo Mark Darcy e a diventare madre del loro bambino, raggiungendo finalmente la felicità.

la trama e il cast

Ma in Bridget Jones: Un amore di ragazzo, Bridget è di nuovo sola, rimasta vedova quattro anni prima quando Mark è stato ucciso in una missione umanitaria in Sudan. Ora è una madre single, impegnata a crescere da sola Billy, di nove anni, e Mabel, di quattro, trovandosi in uno stato di limbo emotivo e affrontando la vita con l'aiuto dei suoi fedeli amici e persino del suo ex amante, Daniel Cleaver (Hugh Grant). Pressata dalla sua “Famiglia Urbana” - Shazzer, Jude e Tom, la sua collega di lavoro Miranda, sua madre e la sua ginecologa Dr. Rawlings (il premio Oscar® Emma Thompson) - a intraprendere un nuovo percorso nella vita e nell'amore, Bridget torna a lavorare e prova persino a usare le app di incontri, dove presto viene corteggiata da un uomo più giovane e affascinante (interpretato da Leo Woodall, noto per The White Lotus). Nel tentativo di bilanciare lavoro, famiglia e amore, Bridget affronta il giudizio delle mamme perfette a scuola, si preoccupa per Billy che soffre per l'assenza del padre e si imbatte in una serie di incontri imbarazzanti con il razionale insegnante di scienze di suo figlio (il candidato all’Oscar® Chiwetel Ejiofor).

Bridget Jones: Un amore di ragazzo è diretto dal celebre regista Michael Morris (To Leslie, Better Call Saul), da una sceneggiatura della candidata ai BAFTA Helen Fielding, basata sul suo romanzo, con contributi della vincitrice di un Emmy Abi Morgan (The Iron Lady, Eric) e del candidato all’Oscar® Dan Mazer (Viva la sposa, Bridget Jones’s Baby).