Bridget Jones: Mad About the Boy, il nuovo film con Renée Zellweger

L'attrice due volte premio Oscar Renée Zellweger tornerà nel ruolo della spassosissimaa Bridget Jones dopo quasi dieci anni dall'ultima volta. Il nuovo film si intitola “Bridget Jones: Mad About the Boy” e uscirà nelle sale nel 2025, nel giorno di San Valentino. Prodotta da Universal e Working Title, la pellicola, che rappresenta il quarto episodio della commedia romantica tratta dai romanzi di Helen Fielding, sarà diretta da Michael Morris, regista di Better Call Saul e To Leslie.

Il nuovo film della saga di Bridget Jones

Nel cast, oltre a Zellweger, torneranno anche Hugh Grant ed Emma Thompson, accompagnati dalle new-entry Chiwetel Ejiofor – che abbiamo già visto in “12 anni schiavo” e “Love, Actually” - e Leo Woodall di “The White Lotus” e “One Day”. I primi tre film della saga, usciti nel 2001 (“Il diario di Bridget Jones”), nel 2004 (“Che pasticcio, Bridget Jones!”) e infine nel 2016 (“Bridget Jones's Baby”), avevano riscosso un enorme successo incassando complessiamente 760 milioni di dollari in tutto il mondo. Per la prima pellicola, Zellweger aveva conquistato anche la sua primissima nomination agli Oscar. Ora il nuovo film, oltre a farci fare un bel tuffo nel passato, sancirà il ritorno in scena di Grant dopo che il suo personaggio, Daniel Cleaver, era stato dato per morto (e poi resuscitato) in “Bridget Jones's Baby”. Poche le indiscrezioni sulla trama, se non che la ormai 51enne Bridget, vedova e madre di un bambino, ha un'ardente storia con un trentenne.