Finneas fa tappa in Italia col suo For Cryin' Out Loud! : The Tour

Finneas, come descriveresti il tuo intero percorso musicale fino a oggi?

Domanda facilissima! Mi sento come se fossi stato molto fortunato, io e Billie (Eilish, sua sorella, ndr) sia insieme che separatamente abbiamo avuto incredibili opportunità, abbiamo sempre lavorato e seguito una direzione ma il cuore di tutto è che abbiamo continuato a ricevere opportunità, è il fulcro di tutto e mi sento molto grato per questo.



For Cryin' Out Loud! è nato da una serie di sessioni in studio dal vivo a Los Angeles che hanno riunito alcuni dei tuoi più cari amici e coetanei in una sola stanza. In che modo questa modalità ha impattato sul processo creativo dell'album?

È stato fantastico e molto veloce, mi siedo da solo e scrivo un po' di melodie e suono una parte di tamburo, una parte di chitarra e una parte di tastiera. Siamo stati in grado di creare il sound in modo molto veloce. Sono nate una, due canzoni al

giorno, è stata una esperienza molto divertente e molto chill.



C'è un brano di questo album che meglio identifica la tua nuova rotta artistica?

Credo che le canzoni che rappresentano la mia nuova direzione creativa in questo album siano 2001 e What's it gonna take to break your heart.



Hai composto colonne sonore per film e serie tv come The Fallout e Disclaimer, quali sono a tuo avviso le maggiori differenze nel processo creativo fra lavori come questi e quelli per un album?

Ci sono enormi differenze per me, è proprio un tipo di musica completamente differente anche a livello relazionale. Se sto lavorando a un mio album o se sto lavorando a un album con un artista è una conversazione, mentre con un direttore di film o serie è diverso, mi raccontano la loro visione, guardo le scene, le reazioni alle varie scene: come vedi le differenze sono parecchie ma sono entrambe modalità sfidanti e occorre molta ispirazione pur restandi sfide molto diverse fra loro.



Ci sono suoni, effetti sonori particolari con cui hai voluto giocare nel tuo ultimo album?

All'inizio della canzone 2001 ho incluso alcuni suoni un po' particolari, tipo scintille,

suoni spaziali, c'è la sensazione di essere lanciati nello spazio, volevo questo tipo di effetto.



Eccoci al tour. Cosa ti entusiasma di più per questo tour europeo, che è il più grande nella tua carriera solista?

Ciò che è più eccitante per me è essere in differenti città coi miei amici. Le tappe del tour sono in quasi tutti posti in cui sono stato già in passato nella mia vita con Billie e sono molto grato per aver potuto viaggiare molto. Mi manca lei quando vado in tour da solista, quindi sarà bellissimo e divertente avere i miei amici qui, altrimenti mi sentirei molto solo!



Hai qualche rituale o abitudine prima di salire sul palco?

Sì certo, faccio un riscaldamento vocale di cinque minuti sempre prima di salire sul palco: c'è un video che ho trovato su Youtube e si chiama 5 minutes vocal warm-up: è un ragazzo con un accento europeo che guida questo riscaldamento e lo faccio sempre.



Ti aspetti qualcosa in particolare dall'Italia?

Non sono mai stato in tour fuori da Milano, ma quando avevo circa sedici anni sono stato un po' ovunque per l'Italia, sono stato a Roma, a Firenze e voi avete città meravigliose: l'italia è un Paese bellissimo.



Un artista italiano che ti ha ispirato?

Andrea Bocelli.



Tra il primo e il secondo album: cosa è cambiato?

Optimist lo vedo come un album che racconta di me seduto da solo in una stanza, For cryin' out loud! invece è una stanza piena di miei amici e adoro questo sound.



Descrivi For cryin' out loud! con una metafora.

Voglio che questo album sia percepito come lo svegliarsi da un pisolino in una spiaggia assolata.



Una tua canzone che oggi quando la ascolti non ti piace più?

Tutte quelle che ho fatto (ride).