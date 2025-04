Demi Moore: "Da giovane ho torturato il mio fisico con le diete"

L'attrice ha raccontato a People il difficile rapporto col proprio corpo per film come Striptease e Soldato Jane

A 62 anni Demi Moore sembra vivere una seconda giovinezza artistica. L’attrice americana si è tolta nell’ultimo anno soddisfazioni che le erano state negate per una carriera intera. Sebbene alla fine non sia arrivato il primo Oscar in una annata in cui molti la davano per favorita, Moore ha comunque festeggiato il suo primo Golden Globe, stupendo tutti con un discorso pieno di rivalsa e di una nuova fiducia in sé stessa.

L’attrice, che negli ultimi anni non ha mai fatto mancare il suo sostegno all’ex marito Bruce Willis, padre delle sue figlie Rumer, Scout LaRue e Tallulah, continua a riflettere sul suo passato professionale, su come ha trattato se stessa e il suo corpo nel corso di anni, quelli a cavallo tra gli ’80 e i ’90, in cui le pressioni sulla fisicità delle donne dello spettacolo erano spietate.