Demi Moore, la foto di famiglia per i 70 anni di Bruce Willis

"Ti amiamo", ha scritto la star americana che ha scelto di stare accanto all'attore da cui si è separata oltre venticinque anni fa per sostenerlo durante la sua malattia.

Al party di compleano in famiglia, tutte le figlie della coppia: Tallulah, Rumer e Scout

Bruce Willis ha compiuto settant'anni il 19 marzo e l'evento è stata l'occasione per una allegra festa di famiglia di cui sono spuntate molte testimonianze sui social apprezzatissime da parte dei fan del divo di Hollywood che da qualche anno è affetto da demenza frontotemporale, una patologia per la quale necessita di assistenza e cure, alle quali provvedono principalmente le figlie, l'attuale moglie Emma Heming e Demi Moore, un pilastro della sua famiglia allargata.

Moore, anima del party per i settant'anni dell'attore, ha celebrato il divo di Die Hard insieme alle tre figlie nate dal loro matrimonio, Rumer, Scout e Tallulah, con gioia ed affetto. "Ti amiamo", ha scritto su Instagram in un post in cui posa abbracciata all'attore insieme alle tre ragazze.

Un compleanno in famiglia tra risate e ricordi Una festa in famiglia, tra risate, abbracci, foto spontanee e biscotti glassati con l'icona dell'attore hollywoodiano che lo scorso 19 marzo ha spento settanta candeline.

Bruce Willis è stato festeggiato con amore dalla sua famiglia nel giorno del suo compleanno, come provano gli scatti pubblicati online dalle donne della sua vita: le tre figlie, ormai adulte, la moglie Emma Heming e la ex moglie, Demi Moore, un gruppo a cui si aggiungono i nipoti e le mascotte di casa, tra cui il piccolo Pilaf, l'adorabile cagnolino dell'attrice di The Substance.

Demi Moore è sempre accanto all'ex marito da cui si è separata venticinque anni fa. Da quando l'attore ha mostrato i segni della malattia neurodegenerativa, sia lei che le loro figlie non perdono l'occasione di trascorerre del tempo con lui.

Ed è stato tempo di qualità quello trascorso tra le mura domestiche tra balletti improvvisati (ne ha dato prova Rumer Willis pubblicando un breve video in cui suo padre prova una coreografia insieme a Demi Moore) e tante risate.

Per tutte le figlie di Willis, il compleanno del papà è stato il pretesto per sfogliare l'album dei ricordi.

Per ventiquattro ore i loro profili e tutti quelli dedicati dai fan all'attore si sono popolati di splendide foto d'archivio col giovane Willis all'apice della sua carriera.

In molti scatti il divo è insieme a Demi Moore. Insieme sono stati tra i più belli di Hollywood negli anni Novanta.

Leggi anche Emma Heming, moglie di Willis: "Anche i badanti hanno bisogno di cure"

Gli auguri di Demi Moore e delle figlie sui social Scout Willis, una delle figlie dell'attore e di Demi Moore, ha scritto su Instagram di essere grata ogni giorno di avere la metà del DNA di suo padre, un uomo che è fonte di ispirazione per la sua arte (anche lei è attrice ed è anche cantante). Da lui, scrive, ha ereditato la magia e la cultura musicale.

"Era sua gioia assoluta condividere ciòc he amava", ha scritto la trentatreenne sui social in un secondo post in cui ha inserito un breve video d'archivio di suo padre.

Talullah Willis ha scelto di pubblicare una foto recente in cui sorride e tiene per mano l'attore definito il suo "ragazzo preferito".

Emma Heming ha lasciato uno spazio aperto ai follower nelle Stories su Instagram per raccogliere i messaggi d'auguri da riferire al divo. La moglie di Willis è consapevole dell'amore dei fan per l'attore, sempre in attesa di ricevere aggiornamenti sul suo stato di salute ma anche di vedere foto in cui è felice con i suoi cari come nel giorno del suo compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rumer Glenn Willis (@rumerwillis) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie