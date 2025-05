Lilo & Stich, la scena post credit del film live action

Considerato da alcuni critici " il migliore remake live-action mai realizzato ", Lilo & Stitch contiene una scena mid credit: per vederla, dunque, è sufficiente attendere la fine della sigla anziché la fine dei titoli di coda. A svelarlo è stato un account X particolarmente competente in tema, @Cryptic4KQual, che ha twittato: "Molte persone andranno a vedere Lilo & Stitch e se ne andranno non appena scorreranno i titoli di coda, senza sapere che c'è una scena a metà di essi".

La trama di Lilo & Stitch

Rivisitazione live-action dell’amato cartone Disney del 2002, Lilo & Stitch è diretto da Dean Fleischer Camp. La storia inizia quando Lilo Pelekai, una bimba hawaiana di sei anni cresciuta con la sorella maggiore Nani dopo la morte dei genitori, adotta quello che crede sia un cane randagio. In realtà si tratta di un esperimento genetico alieno chiamato Stitch, fuggito da un laboratorio interstellare. Stitch, progettato per essere un’arma di distruzione, semina caos tra le onde di Waikiki e all’interno della casa delle due sorelle con i suoi poteri sovrumani. Intanto, l’imbranato agente Plorgoniano Pleakley e il geniale scienziato Jumba Jookiba — creatore di Stitch — sbarcano sulla Terra per recuperarlo, seguiti dal rigido funzionario federale Cobra Bubbles, incaricato dei servizi sociali e pronto a far andare Lilo in affidamento se Nani non dimostrerà di potersi prendere cura di lei.