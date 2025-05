Arriva al cinema Lilo & Stitch e Funko celebra così i due amici

Lilo & Stitch, rivisitazione in live-action del classico animato del 2002, arriva nelle sale. Il film, diretto da Dean Fleischer Camp e prodotto dalla Walt Disney Pictures, arriva sul grande schermo dal 21 maggio (tutte le curiosità). La simpatica coppia composta dalla giovane hawaiana Lilo Pelekai e l’irresistibile alieno blu è pronta dunque a tornare al cinema, per far divertire e commuovere grandi e piccini. Un'occasione anche per Funko per riproporre i prodotti Pop!, Bitty Pop! e Loungefly dedicati ai due protagonisti, celebri sin dalla loro prima apparizione nel 2002.