Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 10 gennaio: i numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 10 gennaio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 9 gennaio
I numeri vincenti del Lotto del 10 gennaio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 10 gennaio 2026:
- Bari: 48 - 84 - 46 - 52 - 79
- Cagliari: 84 - 19 - 09 - 31 - 81
- Firenze: 11 - 67 - 65 - 28 - 75
- Genova: 23 - 12 - 79 - 82 - 49
- Milano: 53 - 48 - 41 - 58 - 63
- Napoli: 85 - 13 - 44 - 32 - 04
- Palermo: 68 - 54 - 35 - 47 - 67
- Roma: 68 - 40 - 55 - 06 - 85
- Torino: 67 - 35 - 62 - 76 - 68
- Venezia: 71 - 05 - 46 - 38 - 34
- Nazionale: 24 - 59 - 84 - 16 - 90
Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 10 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 10 gennaio sono:
05 - 09 - 11 - 12 - 13 - 19 - 23 - 35 - 40 - 46 - 48 - 53 - 54 - 65 - 67 - 68 - 71 - 79 - 84 - 85
Numero oro: 48
Doppio oro: 48 - 84
Extra: 06 - 28 - 31 - 32 - 38 - 41 - 44 - 47 - 52 - 55 - 58 - 62 - 76 - 81 - 82
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 10 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 11 - 19 - 24 - 66 - 82 - 88
Il numero Jolly è: 58
Il numero Superstar è: 48
Jackpot del Superenalotto del 10-01-2026: 103.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 12-01-2026: XXX.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 13 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 150 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 119 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 101 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 93 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 93 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 89 estrazioni)
- Milano 73 (manca da 82 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 82 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 80 estrazioni)
- Milano 50 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 119 estrazioni) - 63 (da 59) - 83 e 41 (da 52)
- Cagliari 55 (manca da 93 estrazioni) - 10 (da 76) - 12 (da 57)
- Firenze 42 (manca da 150 estrazioni) - 16 (da 73) - 14 (da 61)
- Genova 34 (manca da 80 estrazioni) - 69 (da 74) - 31 (da 59)
- Milano 73 (manca da 82 estrazioni) - 50 (da 79) - 55 (da 68)
- Napoli 3 (manca da 67 estrazioni) - 41 (da 57) - 84 (da 48)
- Palermo 36 (manca da 74 estrazioni) - 52 (da 69) - 57 (da 63)
- Roma 26 (manca da 75 estrazioni) - 81 e 31 (da 59) - 30 (da 56)
- Torino 89 (manca da 101 estrazioni) - 18 (da 89) - 34 (da 70)
- Venezia 83 (manca da 71 estrazioni) - 24 (da 65) - 33 (da 53)
- Nazionale 6 (manca da 93 estrazioni) - 37 (da 82) - 27 (da 73)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 12 gennaio sono:
- 57 (da 81) - 27 (da 59) - 49 (da 53) - 4 (da 46) - 25 (da 42) - 39 (da 41)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record