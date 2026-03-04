Offerte Sky
Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 marzo segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Pronti? Si parte con una nuova giornata tutta da vivere: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 4 marzo. 

 

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata dinamica ma da vivere con misura: energia buona, umore variabile e tanta voglia di affermarvi. In amore cercate profondità e romanticismo, evitando eccessi di possessività; nel lavoro potete ambire in alto con impegno e disciplina; la fortuna vi sostiene con intuito e visione chiara delle opportunità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Clima ispirato e idealista, con il desiderio di migliorare ciò che vi circonda. In amore brillano ascolto e generosità, mentre sul lavoro è bene smussare la rigidità e attendere tempi migliori; la fortuna richiede prudenza e valutazioni attente prima di ogni passo importante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
GEMELLI

Giornata vivace e produttiva, con buonumore che contagia chi vi sta intorno. In amore siete passionali e pronti a sorprendere con gesti teneri; nel lavoro organizzazione ed efficienza vi fanno recuperare terreno; la fortuna chiede attenzione alle distrazioni e alle scelte impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Atmosfera complessivamente favorevole, con qualche piccola tensione domestica da gestire con calma. In amore si aprono occasioni interessanti e chiarimenti utili; nel lavoro mantenete lucidità evitando rivalità sterili; la fortuna promette riconoscimenti, anche se non immediati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
LEONE

Giornata intensa ma equilibrata, grazie a una ritrovata capacità di moderazione. In amore passione e complicità accendono emozioni autentiche; nel lavoro la creatività vi distingue e vi fa avanzare; la fortuna porta gratificazioni inattese se agite con saggezza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Clima un po’ raccolto e riflessivo, ideale per ricaricare le energie. In amore dimostrate affetto con gesti concreti e ricevete dolcezza in cambio; nel lavoro procedete spediti e con metodo; la fortuna consiglia cautela e di rimandare decisioni impegnative.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
BILANCIA

Giornata sensibile e sociale, con grande sintonia verso chi vi circonda. In amore un nuovo interesse può sciogliere le riserve se vi lasciate andare; nel lavoro la fantasia vi regala apprezzamenti; la fortuna invita a non esporvi troppo e ad attendere sviluppi più sicuri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Periodo potente e ricco di occasioni, da cogliere con intuito e autocontrollo. In amore vivete emozioni profonde e passionali; nel lavoro è meglio evitare invasioni di campo e attendere il momento giusto; la fortuna vi premia con risultati meritati e progetti che si concretizzano.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
SAGITTARIO

Giornata positiva e conciliatrice, con voglia di ristabilire armonia intorno a voi. In amore serve prudenza e pazienza nelle nuove mosse; nel lavoro mantenete fermezza senza irrigidirvi; la fortuna sostiene le iniziative ponderate e i consigli di persone esperte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Clima lucido e costruttivo, con capacità di vedere lontano e scegliere con criterio. In amore qualche nube si dissolve con dialogo e leggerezza; nel lavoro arrivano riconoscimenti e soddisfazioni; la fortuna richiede attenzione nelle decisioni pratiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
ACQUARIO

Giornata brillante e partecipativa, con energia sociale contagiosa. In amore sensualità e comprensione vi rendono irresistibili; nel lavoro la creatività è la chiave del successo; la fortuna vi accompagna nelle attività che nutrono mente e spirito.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Periodo intenso e trasformativo, con grande forza di adattamento. In amore il clima è caldo e coinvolgente, ideale per dichiarazioni o conquiste; nel lavoro competenza e intuito vi guidano verso traguardi solidi; la fortuna è dalla vostra parte se seguite le ispirazioni più autentiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
