Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 marzo segno per segno

Giornata vivace e produttiva, con buonumore che contagia chi vi sta intorno. In amore siete passionali e pronti a sorprendere con gesti teneri; nel lavoro organizzazione ed efficienza vi fanno recuperare terreno; la fortuna chiede attenzione alle distrazioni e alle scelte impulsive.

