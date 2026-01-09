Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per il 2024 e 2025 ed è stata confermata per il 2026. Ecco i numeri fortunati del 9 gennaio, in cui l’estrazione del Superenalotto è il recupero di quella scalata dall’8.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 9 gennaio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 9 gennaio 2026:
- Bari: 52 - 39 - 59 - 58 - 24
- Cagliari: 44 - 68 - 16 - 75 - 3
- Firenze: 50 - 78 - 23 - 66 - 67
- Genova: 32 - 76 - 48 - 64 - 1
- Milano: 68 - 80 - 19 - 52 - 5
- Napoli: 39 - 38 - 65 - 83 - 53
- Palermo: 23 - 14 - 55 - 61 - 69
- Roma: 28 - 6 - 5 - 14 - 44
- Torino: 3 - 26 - 60 - 27 - 63
- Venezia: 60 - 52 - 21 - 43 - 10
- Nazionale: 84 - 63 - 60 - 18 - 66
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 9 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 9 gennaio sono:
3 - 6 - 14 - 16 - 23 - 26 - 28 - 32 - 38 - 39 - 44 - 48 - 50 - 52 - 59 - 60 - 68 - 76 - 78 - 80
Numero oro: 52
Doppio oro: 52 - 39
Extra: 5 - 19 - 21 - 24 - 27 - 43 - 55 - 58 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 83
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 9 gennaio
Ecco i numeri estratti il 9 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 31 - 33 - 61 - 68 - 71 - 72
Il numero Jolly è: 87
Il numero Superstar è: 18
Jackpot del Superenalotto del 09-01-2026: 102.900.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 10-01-2026: 103.600.000 euro
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 1 totalizzano Euro: 142.654,28
- Punti 4: 306 totalizzano Euro: 475,69
- Punti 3: 12.475 totalizzano Euro: 35,08
- Punti 2: 208.756 totalizzano Euro: 6,50
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 10 totalizzano Euro: 47.569,00
- Punti 3SS: 246 totalizzano Euro: 3.508,00
- Punti 2SS: 4.743 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 34.395 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 85.916 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 85 totalizzano Euro: 4.250,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 12.773 totalizzano Euro: 38.319,00
Vincite WinBox 1: 1.756 totalizzano Euro: 43.900,00
Vincite WinBox 2: 212.385 totalizzano Euro: 431.794,00
Totale vincite Seconda Chance: 12.858
Totale vincite WinBox: 214.141
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 10 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 149 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 118 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 112 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 100 estrazioni)
- Cagliari 19 (manca da 100 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 92 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 92 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 88 estrazioni)
- Milano 73 (manca da 81 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 118 estrazioni) - 46 (da 112) - 63 (da 58)
- Cagliari 19 (manca da 100 estrazioni) - 55 (da 92) - 10 (da 75)
- Firenze 42 (manca da 149 estrazioni) - 16 (da 72) - 14 (da 60)
- Genova 34 (manca da 79 estrazioni) - 69 (da 73) - 31 (da 58)
- Milano 73 (manca da 81 estrazioni) - 50 (da 78) - 58 (da 69)
- Napoli 3 (manca da 66 estrazioni) - 41 (da 56) - 84 (da 47)
- Palermo 36 (manca da 73 estrazioni) - 52 (da 68) - 57 (da 62)
- Roma 26 (manca da 74 estrazioni) - 81 e 31 (da 58) - 30 (da 55)
- Torino 89 (manca da 100 estrazioni) - 18 (da 88) - 34 (da 69)
- Venezia 83 (manca da 70 estrazioni) - 24 (da 64) - 33 (da 52)
- Nazionale 6 (manca da 92 estrazioni) - 37 (da 81) - 27 (da 72)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 80) - 27 (da 58) - 49 (da 52) - 66 (da 47) - 4 (da 45) - 25 (da 41)
