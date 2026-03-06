Offerte Sky
Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 6 marzo

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per il 2024 e 2025 ed è stata confermata per il 2026. Ecco i numeri fortunati del 6 marzo.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 6 marzo 2026:

  • Bari:                 43 - 76 - 29 - 71 - 21
  • Cagliari:           01 - 75 - 39 - 73 - 11
  • Firenze:           72 - 49 - 17 - 62 - 54
  • Genova:           36 - 51 - 34 - 56 - 63
  • Milano:            59 - 87 - 52 - 13 - 16
  • Napoli:             13 - 83 - 19 - 79 - 66
  • Palermo:          18 - 38 - 23 - 63 - 15
  • Roma:              41 - 14 - 85 - 01 - 45
  • Torino:              04 - 01 - 22 - 82 - 57
  • Venezia:           67 - 18 - 14 - 40 - 85
  • Nazionale:       59 - 55 - 62 - 74 - 12

 

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 6 marzo

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 6 marzo sono:

 

01 - 04 - 13 - 14 - 18 - 29 - 36 - 38 - 39 - 41 - 43 - 49 - 51 - 59 - 67 - 72 - 75 - 76 - 83 - 87

 

Numero oro: 43

 

Doppio oro: 43 - 76

 

Extra: 17 - 19 - 22 - 23 - 34 - 40 - 52 - 56 - 62 - 63 - 71 - 73 - 79 - 82 - 85

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti per il Superenalotto il 6 marzo 2026:

 

La combinazione vincente è: 04 - 17 - 22 - 37 - 50 - 88

 

Il numero Jolly è: 20

 

Il numero Superstar è: 02

 

Jackpot del Superenalotto del 06-03-2026: 130.300.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 07-03-2026: 13X.X00.000 euro

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 7 marzo 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Cagliari            55 (manca da 124 estrazioni)
  • Genova           69 (manca da 105 estrazioni)
  • Firenze           16 (manca da 104 estrazioni)
  • Roma              81 (manca da 90 estrazioni)
  • Bari                 41 (manca da 83 estrazioni)
  • Roma              25 (manca da 82 estrazioni)
  • Nazionale       31 (manca da 81 estrazioni)
  • Bari                 23 (manca da 79 estrazioni)
  • Nazionale      22 (manca da 75 estrazioni)
  • Torino            40 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                41 (manca da 83 estrazioni) - 23 (da 79) - 11 (da 66)
  • Cagliari          55 (manca da 124 estrazioni) - 50 (da 72) - 41 (da 61)
  • Firenze          16 (manca da 104 estrazioni) - 47 (da 73) - 90 (da 63)
  • Genova          69 (manca da 105 estrazioni) - 70 (da 61) - 13 (da 60)
  • Milano          45 (manca da 73 estrazioni) - 85 (da 59) - 86 (da 57)
  • Napoli           40 (manca da 68 estrazioni) - 35 (da 65) - 28 (da 63)
  • Palermo        46 (manca da 65 estrazioni) - 45 (da 62) - 27 (da 51)
  • Roma            81 (manca da 90 estrazioni) - 25 (da 82) - 80 (da 66)
  • Torino            40 (manca da 74 estrazioni) - 58 (da 59) - 31 e 7 (da 57)
  • Venezia         48 (manca da 64 estrazioni) - 69 (da 61) - 65 (da 54)
  • Nazionale      31 (manca da 81 estrazioni) - 22 (da 75) - 42 (da 69)

 

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 70 (da 54) - 59 (da 53) - 51 (da 50) - 77 (da 45) - 28 (da 42) - 38 (da 39)

 

