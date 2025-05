È morto Sergio Silvestri, storico collaboratore di Vasco Rossi

L'incontro con Vasco

Silvestri era originario di Concordia sul Secchia e aveva frequentato con Vasco il collegio dei salesiani, periodo ricordato spesso dal rocker di Zocca come uno dei più formativi della sua vita. Fu lo stesso Silvestri a far conoscere a Vasco Maurizio Solieri, suo chitarrista per oltre trent'anni e autore delle musiche di brani celebri. I funerali, in forma privata, si terranno sabato 24 maggio al Terracielo di Mirandola.