"A Day to Die - Un giorno per morire" (2022) - Dopo aver ucciso un narcotrafficante mentre proteggeva un detenuto in libertà vigilata, Connor Connolly ha un giorno per saldare un debito da due milioni di dollari. Così, è costretto a chiedere alla sua vecchia squadra di operazioni militari di riunirsi e in qualche modo ottenere la cifra, altrimenti sua moglie morirà. Qui Willis è Alston, un membro della squadra