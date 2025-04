1/14 ©Getty

I protagonisti di You 5, la stagione finale della serie Netflix in streaming dal 2018, si sono riuniti a New York per una speciale anteprima che si è svolta al The Paris Theatre. In foto (da sinistra) Griffin Matthews, Anna Camp, Penn Badgley, Charlotte Ritchie e Madeline Brewer posano davanti alla facciata del cinema su cui campeggiano i saluti allo show che torna coi nuovi episodi da giovedì 24 aprile, in streaming su Netflix, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick

Esce l'ultima stagione di "You", cosa sappiamo e dove eravamo rimasti