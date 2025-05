Paternal Leave, il cast del film con Luca Marinelli. FOTO

3/8 ©Webphoto

Luca Marinelli ha raggiunto la notorietà grazie al film La solitudine dei numeri primi, dove ha recitato al fiano di Alba Rohrwacher. Grazie alla sua interpretazione in Lo chiamavano Jeeg Robot, poi, l'attore ha vinto il suo primo David di Donatello come Miglior attore non protagonista, mentre per il film Martin Eden ha ottenuto la Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli altri, quest'anno ha recentemente recitato nella miniserie M - Il figlio del secolo nel ruolo di Benito Mussolini

Luca Marinelli al debutto alla regia della moglie Alissa Jung