Paternal Leave, tutto sul film di Alissa Jung con Luca Marinelli

Al centro della narrazione del film Paternal Leave troviamo Leo, quindicenne alla soglia dell’età adulta, che si mette in cammino verso il nord dell’Italia per incontrare il padre che non ha mai conosciuto. Il film segue il suo percorso, fatto non solo di chilometri, ma soprattutto di emozioni contrastanti e scoperte personali. In un’atmosfera sospesa tra la malinconia e la speranza, Paternal Leave esplora con sensibilità il tema della paternità mancata e del bisogno universale di appartenenza. Il rapporto tra padre e figlia, mai costruito, si trasforma in uno spazio di possibilità e fragilità, raccontato con sguardo empatico e mai giudicante.