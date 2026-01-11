Offerte Sky
Golden Globes 2026, le nomination: tutto quello che c'è da sapere

Cinema

Vittoria Romagnuolo

©Getty

Introduzione

Manca poco ai Golden Globes 2026, serata evento attesa in tutto il mondo dagli appassionati del grande cinema e dei prodotti televisivi più importanti della stagione che si è appena conclusa.
La 83esima edizione dei Golden Globes, uno dei premi più prestigiosi assegnati a Hollywood, è in programma a Los Angeles domenica 11 gennaio. I vincitori saranno noti in Italia nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio
Ecco la nostra guida all'evento, uno dei più seguiti all'interno della lunga stagione dei premi a Hollywood entrata nel vivo con i Critic's Choice dello scorso 4 gennaio e che si concluderà con gli Oscar 2026 il prossimo 15 marzo. 

Quello che devi sapere

Quando ci sono i Golden Globes 2026?

I Golden Globes 2026, edizione numero 83 dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ai migliori film, alle serie televisive e ai loro protagonisti e realizzatori della stagione che si è appena conclusa sono in programma a Los Angeles domenica 11 gennaio a partire dalle 20:00 circa (E.T.) preceduta da un red carpet che durerà circa due ore. 
In Italia la cerimonia di consegna delle statuette (che ha una durata prevista di circa circa 3 ore) avrà inizio intorno alle 2:00 di lunedì 12 gennaio. (I VINCITORI DEI GOLDEN GLOBES 2025) (I VOTI AI LOOK DEI GOLDEN GLOBES 2025) (I LOOK DA FAVOLA DELLE PASSATE EDIZIONI)
 

Dove si svolgono i Golden Globes 2026

La 83esima edizione dei Golden Globes si svolgerà a Los Angeles, al Beverly Hilton Hotel, location di Beverly Hills che ospita da diversi decenni le edizioni del premio.

Come e dove vedere i Golden Globes in diretta

La cerimonia di consegna dei Golden Globes 2026 sarà trasmessa negli Stati Uniti in diretta su CBS e in streaming su Paramount+, solo per gli abbonati degli Stati Uniti SHOWTIME (per tutti gli altri dal giorno successivo).
Il pre-show sul red carpet live è offerto da vari magazine. Quello ufficiale è di Variety. Altre dirette sono previste su E! e WWD.

Chi presenta i Golden Globes 2026?

Nikki Glaser, comica statunitense che vanta nomination ai premi più prestigiosi del settore, tra cui il Primetime Emmy, il Grammy e il Golden Globe Awards, è stata riconfermata alla conduzione della cerimonia dei Globes già la scorsa primavera, forte del consenso di critica e pubblico dell'edizione 2025, il cui ha debuttato come presentarice unica della serata a Hollywood. 
Glaser, stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica, è stata la prima donna a condurre i Globes senza il supporto di un co-presentatore o di una co-presentatrice.

Le star che presentano i premi sul palco

A pochi giorni dalla cerimonia di consegna dei Globes 2026 gli organizzatori del'evento hanno diffuso l'elenco delle star che saliranno sul palco per introdurre i premi, annunciare i vincitori e consegnare le statuette

L'elenco ufficiale include:

  • Amanda Seyfried
  • Ana de Armas
  • Ayo Edebiri
  • Charli xcx
  • Chris Pine
  • Colman Domingo
  • Connor Storrie
  • Dakota Fanning
  • Dave Franco
  • Diane Lane
  • George Clooney
  • Hailee Steinfeld
  • Hudson Williams
  • Jason Bateman
  • Jennifer Garner
  • Joe Keery
  • Judd Apatow
  • Julia Roberts
  • Justin Hartley
  • Kathryn Hahn
  • Keegan-Michael Key
  • Kevin Bacon
  • Kevin Hart 
  • KyraSedgwick
  • Lalisa Manobal
  • Luke Grimes
  • Macaulay Culkin
  • Marlon Wayans
  • Melissa McCarthy
  • Mila Kunis
  • Miley Cyrus
  • Minnie Driver
  • Orlando Bloom
  • Pamela Anderson
  • Priyanka Chopra Jonas
  • Queen Latifah
  • Regina Hall
  • Sean Hayes
  • Snoop Dog
  • Wanda Skyes
  • Will Arnett 
  • Zoë Kravitz

Le nomination ai Golden Globes 2026

Lo scorso 8 dicembre Marlon Wayans e Skye P. Marshall, hanno annunciato in diretta l'elenco dei candidati al premio divisi in 28 categorie, che includono cinema, tv e podcast, novità di questa edizione (LEGGI LE NOMINATION).
Tra i film in gara si è distinto Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson che ha ottenuto 9 candidature, tra cui Miglior Film Commedia, Miglior regia, Migliore sceneggiatura e varie nomination per gli interpreti. 
Sentimental Value, già acclamato a Cannes, ha ottenuto 6 nomination e concorre come Miglior Film Drammatico e Migliore Film in lingua non inglese.
Per le serie televisive, Adolescence svetta tra le altre con cinque candidature, seguono Scissione e The White Lotus con quattro nomination ciascuna. 
L'Italia, che aveva scommesso su Familia non è rientrata col film di Francesco Costabile tra i sei titoi che gareggiano per il Globe al Migliore Film in lingua non inglese che andrà ad una delle seguenti opere: Un semplice incidente, Non c'è altra scelta, L'agente segreto, Sirat, La voce di Hind Rajab, Sentimental Value

