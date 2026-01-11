Golden Globes 2026, le nomination: tutto quello che c'è da sapere

Lo scorso 8 dicembre Marlon Wayans e Skye P. Marshall, hanno annunciato in diretta l'elenco dei candidati al premio divisi in 28 categorie, che includono cinema, tv e podcast, novità di questa edizione (LEGGI LE NOMINATION).

Tra i film in gara si è distinto Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson che ha ottenuto 9 candidature, tra cui Miglior Film Commedia, Miglior regia, Migliore sceneggiatura e varie nomination per gli interpreti.

Sentimental Value, già acclamato a Cannes, ha ottenuto 6 nomination e concorre come Miglior Film Drammatico e Migliore Film in lingua non inglese.

Per le serie televisive, Adolescence svetta tra le altre con cinque candidature, seguono Scissione e The White Lotus con quattro nomination ciascuna.

L'Italia, che aveva scommesso su Familia non è rientrata col film di Francesco Costabile tra i sei titoi che gareggiano per il Globe al Migliore Film in lingua non inglese che andrà ad una delle seguenti opere: Un semplice incidente, Non c'è altra scelta, L'agente segreto, Sirat, La voce di Hind Rajab, Sentimental Value.