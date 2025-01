1/26 ©Kika Press

In attesa dei Golden Globes 2025, che si svolgeranno il 5 gennaio, come da tradizione a Beverly Hills, in California, riavvolgiamo il nastro per riguardare i look più belli delle ultime edizioni.

Taylor Swift ha portato la luce sul red carpet dei Globes 2024, con un look tutto paillettes nei toni del verde mela. L'abito da sera con lo spacco era una una creazione Gucci che la cantautrice ha accessoriato con gioielli di De Beers e calzature in tinta



